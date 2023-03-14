Українцям відповіли, чи знадобляться їм ще акумулятори й генератори — Finance.ua

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Українцям відповіли, чи знадобляться їм ще акумулятори й генератори

Енергетика
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Українцям відповіли, чи знадобляться їм ще акумулятори й генератори
Українцям відповіли, чи знадобляться їм ще акумулятори й генератори
Загроза ракетних атак із боку росії залишається. І під загрозою можуть бути знову опинитися енергооб’єкти. Після останнього масованого обстрілу 9 березня ситуацію в енергосистемі стабілізували, повідомили енергетики.
Керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький відповів на запитання, що буде з енергосистемою далі та чи варто українцям вже продавати акумулятори й генератори, якими вони запаслися.

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«Енергетики завжди готуються до найгіршого. Ми не прогнозуємо таких серйозних проблем з енергопостачанням, як було взимку. Менше з тим, це все може знадобитися все одно, бо ми ще війну не виграли, енергетичну битву ми ще до кінця не виграли», — заявив він.
Адже ворог має змогу випускати понад 80 ракет, в тому числі й на українські енергооб’єкти, зазначив Кудрицький.
Керівник «Укренерго» закликав українців й надалі економити електроенергію. Освітлення вулиць енергоефективними лампами він назвав нормальним кроком, адже це — питання безпеки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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