ЄС надав Україні ще 1,5 млрд євро макрофіну — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС надав Україні ще 1,5 млрд євро макрофіну

Казна та Політика
48
ЄС надав Україні ще 1,5 млрд євро макрофіну
ЄС надав Україні ще 1,5 млрд євро макрофіну
Європейський Союз надав Україні сьогодні ще 1,5 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги.
Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.
«Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 мільярда євро в межах нашого річного пакету макрофінансової допомоги», — написала голова ЄК.
Вона наголосила, що «ми продовжуватимемо допомагати Україні протистояти агресії росії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури та проводити важливі реформи».
Нагадаємо, президентка ЄК відзначала, що ЄС планує виділити Україні 18 млрд євро на 2023 рік з регулярним наданням коштів.

Довідка Finance.ua:

  • 21 березня Європейський Союз виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро із загального пакета на 18 млрд євро;
  • з моменту повномасштабного вторгнення члени НАТО надали безпрецедентну фінансову підтримку Україні, надавши близько 120 мільярдів доларів (4,56 трлн грн) військової, гуманітарної та фінансової допомоги у 2022 році;
  • Україна розраховує отримати до кінця року понад 40 мільярдів доларів фінансової допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.