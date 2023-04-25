ЄС надав Україні ще 1,5 млрд євро макрофіну — Finance.ua

ЄС надав Україні ще 1,5 млрд євро макрофіну Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

ЄС надав Україні ще 1,5 млрд євро макрофіну

Європейський Союз надав Україні сьогодні ще 1,5 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

«Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 мільярда євро в межах нашого річного пакету макрофінансової допомоги», — написала голова ЄК.

Вона наголосила, що «ми продовжуватимемо допомагати Україні протистояти агресії росії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури та проводити важливі реформи».

Нагадаємо, президентка ЄК відзначала, що ЄС планує виділити Україні 18 млрд євро на 2023 рік з регулярним наданням коштів.

Довідка Finance.ua:

21 березня Європейський Союз виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро із загального пакета на 18 млрд євро;

з моменту повномасштабного вторгнення члени НАТО надали безпрецедентну фінансову підтримку Україні, надавши близько 120 мільярдів доларів (4,56 трлн грн) військової, гуманітарної та фінансової допомоги у 2022 році;

Україна розраховує отримати до кінця року понад 40 мільярдів доларів фінансової допомоги.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

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