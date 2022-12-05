ЄС може ввести обмеження на російський сектор безпілотників — Finance.ua
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ЄС може ввести обмеження на російський сектор безпілотників

Фондовий ринок
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Європейський Союз розглядає можливість накладення санкцій на російський сектор безпілотних літальних апаратів в рамках нового пакету санкцій, який блок планує затвердити наступного тижня.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.
ЄС також розглядає обмеження на інші технології та компоненти, що використовуються москвою у військових цілях, а також заходи, спрямовані на послуги, інвестиції, медіа та фінансовий сектор росії.
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У дев’ятому пакеті санкцій ЄС також додасть до санкційного списку блоку близько 180 фізичних та юридичних осіб.
Польща і країни Балтії підштовхнули ЄС до посилення нового пакету санкцій в обмін на підтримку верхньої межі ціни на російську нафту нарівні $60 за барель.
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Очікується, що новий пакет санкцій буде офіційно запропонований і обговорений цього тижня (5−9 грудня), а затвердити заходи планується до зустрічі лідерів ЄС в Брюсселі наступного тижня.
Протягом останніх місяців росія використовує безпілотники, зокрема ті, що надходять з Ірану, для атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру України. Численні повідомлення вказують на використання американських та європейських компонентів як в російських, так і в іранських безпілотниках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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