ЄС може подвоїти експорт української електроенергії – єврокомісар — Finance.ua

ЄС може подвоїти експорт української електроенергії – єврокомісар Вчора 11:32 — Енергетика

ЄС може подвоїти експорт української електроенергії – єврокомісар

Європейський комісар із питань енергетики Кадрі Сімсон каже, що вже цього тижня Європейський Союз зможе подвоїти експорт української електроенергії.

Про це вона сказала на пресконференції після закінчення неформальної зустрічі міністрів енергетики країн-членів ЄС з українським колегою Германом Галущенком.

«Якщо комерційна торгівля електрикою допоможе Україні компенсувати деякі втрати доходів, то це шлях уперед. Ми не чекаємо якихось певних технічних умов, щоб розпочати торгівлю. Торгівля вже йде», — констатувала вона.

Єврокомісар нагадала, що українська та молдавська мережі електропередачі «були синхронізовані з європейською в рекордні терміни».

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«Я продовжуватиму підтримувати наступний крок — повноцінну торгівлю електрикою з Україною. Перший комерційний транскордонний обмін електрикою розпочався наприкінці червня з Румунією, та зі Словаччиною — у липні. Наразі здатності торгівлі становлять 1 500 мегаватів. Але оператори європейської мережі передачі зустрічаються цього тижня і обговорюватимуть подвоєння цієї кількості», — повідомила Сімсон.

У зв’язку з цим єврокомісар висловила думку, що «завдяки таким діям, ми також зможемо компенсувати деяке виробництво потужностей, які тут, в ЄС, повинні бути вироблені за допомогою газу, швидше за все, газу з росії». «Це — взаємовигідні дії. Але наша співпраця у майбутньому — це не тільки електрика і газ, але ви можете очікувати, що скоро ми будемо готові оголосити про майбутню співпрацю у сфері чистих газів, відновлюваних газів. Це ринок, який розвиватиметься в Європі, і Україна має чудові можливості стати нашим торговельним партнером у найближчі роки», — пояснила вона.

Сімсон також повідомила, що Група високого рівня з питань інтеграції енергетичних ринків Україна-ЄС відновить роботу у вересні, «пришвидшуючи необхідні реформи».

«Це буде ще важливішим, оскільки зараз Україна має статус кандидата в ЄС з чіткою європейською перспективою», — зазначила єврокомісар.

Крім того, вона наголосила, що Україна має найбільші газові сховища у Європі — «це в наших спільних інтересах їх використовувати з метою безпеки постачання».

Що про це кажуть в Україні

Зі свого боку, міністр енергетики України Герман Галущенко, за участю якого проходила пресконференція, зазначив, що Україна має можливості зберігати у своїх підземних сховищах газу понад 12 млрд газу для європейських компаній «у досить безпечних місцях».

Водночас Галущенко наголосив, що українська газотранспортна система могла б гарантувати постачання газу на рівні тих обсягів, які транспортуються до Європи через Північний потік-1, «якщо росіяни його закриють».

«Ми навіть під час війни гарантували безпеку постачання тих обсягів, які йдуть через українську трубу, і це було нашим зобов’язанням перед європейськими партнерами. Ми виконуємо це зобов’язання», — наголосив міністр енергетики.

Щодо експорту української електроенергії, то, за його словами, вона сьогодні є прямою заміною російського газу.

«Сьогодні ми експортуємо 100 МВт до Європи. Але технічно ми вже могли б збільшити до 1,5-1,7 тис. МВт, розуміючи, що це може замінити до 5-6 мільярдів кубометрів російського газу українською електроенергією», — сказав він.

Крім того, Галущенко наголосив на поведінці російських окупантів на майданчику Запорізької атомної електростанції.

«Те, що вони роблять там, називається ядерний тероризм. І тому ми повинні усвідомлювати, що в 21 столітті тільки одна країна може поводитися як терорист. І це питання ядерної безпеки. Це питання не тільки між Україною та росією, це питання всього світу», — наголосив глава Міненерго.

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