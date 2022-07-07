Україна почала експорт електроенергії у Словаччину — Finance.ua

Україна почала експорт електроенергії у Словаччину
Україна розпочала експорт електроенергії у Словаччину у розмірі 50 МВт-год.
Про це свідчать данні на сайті оператора об’єднаної енергомережі державної компанії «Укренерго».
Згідно з інформацією на сайті, наразі Україна експортує до Польщі 200 МВт-год, до Молдови — 160 МВт-год, а до Румунії та Словаччини по 50 МВт-год.
Таким чином, загальні експортні об’єми електроенергії наразі становлять 460 МВт-год, при цьому імпорт не відбувається.
За даними прес-служби «Укренерго», наступною країною Євросоюзу, куди Україна почне експортувати енергоресурс, стане Угорщина.
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