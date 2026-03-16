0 800 307 555
укр
ЄС і ООН обговорюють аналог «зернового коридору»

Світ
32
АІ finance.ua: зерновий коридор
Верховна представниця Європейського Союзу з закордонної та безпекової політики Кая Каллас та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш обговорили створення на Близькому Сході аналогу українського «зернового коридору» у Чорному морі.
Про це Каллас розповіла у понеділок, 16 березня, перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, пише dw.com.
Каллас заявила, що закриття протоки є «дійсно небезпечним» для постачання енергії до Азії, але також є проблемою для виробництва добрив. «І якщо цього року не вистачатиме добрив, то наступного року також буде дефіцит продовольства», — цитує її агенція Reuters.
Як відомо, Іран фактично закрив Ормузьку протоку після початку операції США та Ізраїлю, яка триває вже третій тиждень. Іранські війська атакували судна у вузькому каналі між Іраном та Оманом, перекривши п’яту частину світових поставок нафти, що стало найбільшим таким збоєм в історії.
«Важливо, щоб напруга на Близькому Сході не відволікала увагу від України», — наголосила Каллас і зауважила, що послаблення санкцій США проти російської нафти є небезпечним прецедентом. «Зараз потрібно, щоб у росії було менше грошей для ведення війни, а не більше», — пояснила вона.
Каллас висловила переконання, що блокування Ормузької протоки йде на користь Кремлю. Через це Євросоюзу треба «зробити більше», щоб не допустити отримання росією надприбутків, та сприяти розблокуванню протоки, заявила Каллас.

Трамп хоче, щоб союзники захищали Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп раніше висловив сподівання, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави направлять військові кораблі для захисту судноплавства Ормузькій протоці. Проте наразі союзники не відгукнулися на його заклик.
Раніше писали, що закриття Ормузької протоки та стрибок цін на нафту приносять бюджету рф до 150 мільйонів доларів додаткового доходу щодня.
Причина такого «нафтового ренесансу» проста: заблоковані поставки з Перської затоки змусили найбільших споживачів світу шукати альтернативу.
  • Ціновий розворот: Нафта Urals, яка ще в лютому коштувала $52, злетіла до 70−80 доларів за барель.
  • Зникнення дисконтів: в Індії російська сировина тепер продається з премією до Brent, хоча раніше москва була змушена давати величезні знижки.
За матеріалами:
Finance.ua
ЄСООНСША
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems