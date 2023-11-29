ЄС готує заходи з придушення здатності рф виробляти ракети і безпілотники — Кулеба Вчора 11:30

ЄС готує заходи з придушення здатності рф виробляти ракети і безпілотники — Кулеба

До 12-го пакету санкцій ЄС, який готують, включено важливий елемент — заходи, спрямовані на придушення здатності рф виробляти ракети і безпілотники.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозефом Боррелем у Брюсселі.

«Чотири важливих рішення перебувають у стадії розробки. Я хотів би наголосити на одному конкретному елементі цієї пропозиції щодо санкцій, а саме — на заходах, спрямованих на придушення здатності росії виробляти ракети та безпілотники. Деякі з цих заходів уже включені до пакета, і ми з нетерпінням очікуємо на їх ухвалення державами-членами», — сказав Кулеба.

Також, як зазначив Кулеба, очікується рішення про використання заморожених російських активів з метою відновлення України.

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Третя тема, як вказав міністр, — рішення про запуск нового українського фонду для забезпечення макрофінансової допомоги Україні.

«Але перш за все — перше і головне — це, звичайно ж, рішення про відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу. І я можу підтвердити, що ми з Жозефом детально обговорювали це питання», — розповів глава МЗС.

Він додав, що триває робота з державами-членами над ухваленням цього рішення.

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Економічна Правда За матеріалами:

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