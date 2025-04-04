ЄС готує найбільший штраф проти соцмережі X Ілона Маска, — NYT Сьогодні 20:21

ЄС готує найбільший штраф проти соцмережі X Ілона Маска, — NYT

Регулятори Європейського Союзу готують серйозні штрафи проти соціальної мережі X мільярдера Ілона Маска за порушення закону про боротьбу з незаконним контентом і дезінформацією. Як пише The New York Times із посиланням на свої джерела, цей крок, очевидно, посилить напруженість зі США, оскільки буде спрямований на одного з найближчих радників президента Дональда Трампа.

Серед передбачуваних заходів — штраф і вимоги про внесення змін до продукту, повідомляють джерела. Водночас очікується, що санкції буде оголошено цього літа.

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При цьому наголошується, що європейська влада все ще зважує, який штраф виписати X, оскільки оцінює ризики подальшого антагонізму з Трампом. За даними одного з джерел, штраф може перевищити 1 мільярд доларів. Це має стати прикладом, щоб утримати інші компанії від порушення Закону про цифрові послуги.

При цьому Європейський Союз і X все ще можуть досягти угоди, якщо компанія погодиться на зміни, які задовольнять регуляторні органи.

«Ми завжди застосовували і застосовуватимемо наші закони справедливо і без дискримінації по відношенню до всіх компаній, що працюють в ЄС, у повній відповідності зі світовими правилами», — заявив представник Європейської комісії, виконавчої влади блоку, відмовившись коментувати конкретно X.

Минулого року європейські регулятори дійшли висновку, що X порушує закон, відмовляючись надавати дані стороннім дослідникам, що ускладнює вимірювання того, як дезінформація та інші шкідливі матеріали поширюються на сервісі. Влада також вважає, що X не забезпечила достатню прозорість щодо рекламодавців або не перевірила автентичність користувачів, які платять за «підтверджений» обліковий запис, що робить платформу більш вразливою до зловживань та іноземного втручання.

При цьому чиновники в Брюсселі очікують, що Маск, який критикував європейську політику як форму цензури, боротиметься з будь-яким регулюванням. У липні, після того як було опубліковано попередні висновки Європейського Союзу, Маск заявив, що з нетерпінням чекає можливості оскаржити будь-яке покарання в «дуже публічній битві в суді».

УНІАН За матеріалами:

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