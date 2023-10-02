ЄС готує довгострокові безпекові зобов’язання для України — Finance.ua
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ЄС готує довгострокові безпекові зобов’язання для України

Казна та Політика
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ЄС готує довгострокові безпекові зобов’язання для України
ЄС готує довгострокові безпекові зобов’язання для України, Фото: rbc.ua
Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час візиту до Києва анонсував підготовку довгострокових безпекових зобов’язань для України.
Про це він написав у Twitter (X).
Боррель зазначив, що під час поїздки до української столиці він зустрівся із новим міністром оборони Рустемом Умєровим, під час якої обговорив «безперервну військову допомогу ЄС».
«Україна потребує більше можливостей і потребує їх швидше… Ми готуємо довгострокові безпекові зобов’язання для України», — підкреслив Боррель.
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Нагадаємо, у неділю Боррель прибув з візитом до Києва і зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою.
ЄС від початку повномасштабної агресії рф надав Україні фінансову, гуманітарну та військову допомогу на суму 81 мільярд євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
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