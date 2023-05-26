ЄС допускає обмеження імпорту з України після продовження "економічного безвізу" — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС допускає обмеження імпорту з України після продовження "економічного безвізу"

Казна та Політика
43
ЄС допускає обмеження імпорту з України після продовження "економічного безвізу"
ЄС допускає обмеження імпорту з України після продовження "економічного безвізу"
Європейська комісія може обмежити імпорт окремих сільськогосподарських товарів з України після продовження дії режиму безмитної торгівлі з 5 червня.
Про це в Брюсселі заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
За словами Домбровскіса, після ухвалення рішення про продовження так званих автономних торговельних заходів на ще один рік ЄС має «правову основу для можливого продовження виключних захисних заходів» проти українського аграрного імпорту.
Читайте також
«Тому що чинні виключні захисні заходи, що були передбачені попередніми автономними регуляторними правилами, втрачають чинність 5 червня», — пояснив він.
Віцепрезидент Єврокомісії додав, що ЄС продовжує обговорення цієї теми із п’ятьома країнами-членами, яких стосуються обмеження українського імпорту, а також із Україною, і в разі продовження обмежень сторони визначать конкретні дати їхньої дії.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, 2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України після тиску з боку п’яти держав-членів Європейського Союзу — Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін. Ці заходи мають тривати до початку червня.
Читайте також
А вже 25 травня Рада ЄС ухвалила регламент, який продовжує призупинення дії всіх митних зборів, квот та заходів торговельного захисту щодо українського експорту до ЄС ще на один рік, до червня 2024 року.
Водночас п’ять держав ЄС неодноразово просили продовжити дію обмежень на український аграрний імпорт після червня 2023-го, а також додати до переліку заборонених до імпорту товарів більше позицій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.