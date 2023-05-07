«Митний безвіз»: за сім місяців оформили майже 4,5 тисячі транзитних декларацій — Finance.ua

«Митний безвіз»: за сім місяців оформили майже 4,5 тисячі транзитних декларацій Сьогодні 07:45 — Казна та Політика

«Митний безвіз»: за сім місяців оформили майже 4,5 тисячі транзитних декларацій

Від 1 жовтня 2022 року, коли почали діяти положення Конвенції про процедуру спільного транзиту (New Computerized Transit System, NCTS), оформлено 4 474 тис. транзитних декларацій.

«З початку міжнародного застосування NCTS 1 жовтня 2022 року оформлено 4 474 тис. транзитних декларацій. За ці 7 місяців „митного безвізу“ по 1 198 деклараціях спільного транзиту товари були успішно доставлені до митниць призначення на митній території України», — йдеться у повідомленні.

Загалом минулого місяця в країнах — учасницях конвенції було завершено 1 372 переміщення, розпочатих в Україні. Це майже удвічі більше, ніж у березні 2023 року. Причому така динаміка спостерігається два місяці поспіль. Загальна кількість переміщень з України за 7 місяців сягнула 3 276.

Як повідомляв Укрінформ, 1 жовтня 2022 року в Україні запрацювали положення Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS). «Митний безвіз» — це більш швидке переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу. Це один із ключових напрямків розбудови в Україні зручної та прозорої митниці.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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