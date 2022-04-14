єПідтримка: чи продовжать виплачувати допомогу в квітні — Finance.ua

єПідтримка: чи продовжать виплачувати допомогу в квітні

Вчора 13:01 — Особисті фінанси

єПідтримка: чи продовжать виплачувати допомогу в квітні

В Україні з квітня програму єПідтримка кардинально змінили. Допомогу в розмірі 6500 грн тепер зможуть отримувати роботодавці, які погодяться працевлаштувати переселенців. Раніше на допомогу від держави претендували чинні ФОП 1-4 групи, які сплатили ЄСВ за IV квартал 2021 року або в цілому за минулий рік та усі наймані працівники, за яких сплатили ЄСВ за IV квартал 2021 року або в цілому за минулий рік.

Про це пише Обозреватель.

Чому програму закрили?

Неофіційно у Кабміні розповіли: можливості ще один місяць виплачувати українцям по 6500 грн немає. «Розглядали, звичайно, такий варіант. Була б можливість, звісно, зробили б», — коротко розповів співрозмовник Обозреватель в уряді.

Натомість вирішили стимулювати українців шукати нову роботу. Проблема в тому, що, за оцінками кадрових порталів, кількість вакансій скоротилася в 10 разів. Навіть у відносно спокійних регіонах, куди не дійшли російські окупанти, бізнес не ризикує брати на себе зобов’язання та наймати нових працівників.

Також розірвано логістичні ланцюжки, практично припинилися можливості експорту товарів тощо. Щоб стимулювати українців відкривати робочі місця, а вимушених переселенців у відносно безпечних регіонах — шукати роботу, замість того, щоб давати гроші українцям, їх платитимуть роботодавцям.

Якщо оформити переселенця, можна отримати компенсацію у розмірі 6500 грн. Щонайменше цю суму потрібно заплатити співробітнику за виконану роботу (крім того, заплатити за нього податки). Це стимулює зайнятість.

Крім того, в українців з’являється ще один стимул для того, щоб оформитися як переселенець. У такому разі можна буде не лише розраховувати на виплату для переселенців, а й легше буде працевлаштуватися.

Важливо! Українські вимушені переселенці, як і раніше, можуть отримувати виплати. Програма єПідтримка стосувалася всіх українців у більшості областей, зокрема тих, що залишилися у своїх будинках.

Довідка Finance.ua:

не всі українці, які мають право на допомогу від держави у розмірі 6500 грн, отримали свої виплати. Це пов’язано з тим, що Міністерство економіки перерахувало не в повному обсязі кошти, які необхідні надання допомоги;

проте допомогу в будь-якому разі отримають усі українці, які встигли до 1 квітня подати заявки та відповідають критеріям (роботодавець заплатив за них ЄСВ у четвертому кварталі).

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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