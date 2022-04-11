У ПриватБанку розповіли, чому не всі українці отримали обіцяні 6500 грн — Finance.ua

У ПриватБанку розповіли, чому не всі українці отримали обіцяні 6500 грн

Вчора 11:02 — Особисті фінанси

У ПриватБанку розповіли, чому не всі українці отримали обіцяні 6500 грн

Не всі українці, які мають право на допомогу від держави у розмірі 6500 грн, отримали свої виплати. Це пов’язано з тим, що Міністерство економіки перерахувало не в повному обсязі кошти, які необхідні надання допомоги.

Про це йдеться у роз’ясненні Приватбанку на сайті Мінфін.

«Банк є одержувачем коштів від Міністерства економіки та здійснює зарахування на картку відразу, як тільки гроші надходять на рахунки банку. Міністерство економіки є розпорядником державних коштів, який відповідає за нарахування коштів на вказані рахунки користувачів», — йдеться у коментарі банку.

Українці скаржаться: подали заявку на отримання допомоги у Дії, проблем не виникло, проте гроші досі не перерахували. Подати заявку можна було до 1 квітня. Усі, хто встиг це зробити у перші тижні роботи програми, свою допомогу вже отримали.

Отримають гроші і ті українці, які надіслали заявку у другій половині березня. Проте банк перерахує кошти на їхню карту, як тільки отримає гроші з бюджету.

Регіони, в яких здійснюються виплати: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Житомирська, Одеська, Волинська, Київська області та Київ.

Звернутися за допомогою можуть такі категорії українців:

ті, хто працює на умовах трудового договору, гіг-контракту або інших законних підставах;

фізособи-підприємці (ФОП), які платять ЄСВ і не мають боргів за 4-й квартал 2021 року.

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