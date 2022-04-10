Українські сім’ї можуть отримати грошову допомогу до 33 000 гривень: як оформити — Finance.ua

Українські сім’ї можуть отримати грошову допомогу до 33 000 гривень: як оформити

Вчора 13:00 — Особисті фінанси

Українські родини з дітьми, що постраждали через війну та потребують фінансової підтримки, наряду з державною допомогою можуть отримати додаткові виплати до 33 тисяч гривень. Йдеться про програму грошової допомоги від ЮНІСЕФ.

Деталі програми розповіли у Мінсоцполітики.

Що треба знати? ЮНІСЕФ разом із Міністерством соціальної політики України розпочали багатоцільову програму грошової допомоги для незахищених родин із дітьми, які постраждали через війну та потребують фінансової підтримки. На першому етапі допомогу отримають понад 50 тис. сімей з дітьми.

Хто може претендувати на виплату?

Протягом першої фази ЮНІСЕФ допомагає родинам в Україні, які належать до однієї з двох категорій:

мають трьох і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла 2-х років на момент подачі заявки;

мають двох і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.



Названі батьки або батьки-вихователі також можуть подавати заявку на отримання допомоги, якщо відповідають чинним критеріям.

У майбутньому перелік вимог до учасників може бути змінений, а перелік категорій — розширений.

Суми виплат

Виплата складає 2220 грн для кожного члена сім’ї на місяць, але не більш, ніж для п’ятьох людей. Гроші виплатять одноразово на три місяці — тобто суму за три місяці одним платежем.

Щоб розрахувати допомогу, потрібно помножити кількість членів родини на 2200 грн і на 3 місяці, наприклад:

якщо вас четверо, то, виходячи з розрахунку 2200 грн х 4 особи х 3 місяці,ви отримаєте 26 400 грн;

якщо вас п’ятеро і більше, то ви отримаєте 2200 грн х 5 осіб х 3 місяці, ви отримаєте 33 000 грн.

Також важливо знати, що кошти від ЮНІСЕФ будуть виплачуватися додатково до виплат, які проводяться за державними програмами, зокрема додатково до виплати внутрішньо переміщеним особам на проживання.

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Як отримати допомогу?

Для цього треба заповнити заявку на сайті register.unicef.org

На сайті необхідно заповнити анкету та обов’язково перевірити коректність внесених даних. Зокрема, потрібно буде надати інформацію про всіх членів сім’ї та банківський рахунок, на який буде здійснюватись виплата.

Кожну заявку розглядатимуть і перевірятимуть достовірність інформації та відповідність до усіх критерій.

Подача на програму відкрита та не має кінцевої дати подання.

Учасникам програми надішлють СМС про ухвалене рішення, а саму виплату обіцяють наіслати за 4 тижні після подання заявки.

У випадку виникнення проблем можна звернутися на гарячу лінію «Спільно» за номером: 0 800 600 017 (безоплатно, працює щодня з 8:00 до 22:00).

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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