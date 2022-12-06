ЄК представила звіт щодо вимог по безвізу — Finance.ua

ЄК представила звіт щодо вимог по безвізу Сьогодні 14:29 — Світ

ЄК представила звіт щодо вимог по безвізу

Європейська комісія констатує, що країни-партнери, зокрема Україна, виконують вимоги лібералізації візового режиму.

Про це йдеться у новому звіті Єврокомісії, оприлюдненому на офіційному сайті.

У моніторингу безвізового режиму Євросоюзу з Албанією, Боснією та Герцеговиною, Чорногорією, Північною Македонією та Сербією, а також Грузією, Молдовою та Україною йдеться, що всі зацікавлені країни продовжують виконувати вимоги лібералізації візового режиму та досягли прогресу у виконанні минулорічних рекомендацій.

У звіті основна увага приділяється діям, вжитим для виконання рекомендацій, зроблених Комісією у попередньому звіті щодо механізму зупинення видачі віз за минулий рік, для забезпечення постійного виконання вимог лібералізації візового режиму.

У документі сказано, що необхідно посилити боротьбу з нелегальною міграцією, співпрацю з прикордонним агентством ЄС Frontex, боротьбу з контрабандою, організованою злочинністю, корупцією, а також зайнятися ліквідацією «золотих паспортів» — практики надання громадянства особам з третіх країн, які хочуть скористатися ЄС за гроші.

«Що стосується України, то оскільки рамки цієї доповіді охоплюють період до кінця 2021 року, вона в основному відображає ситуацію до початку неспровокованої та необґрунтованої військової агресії росії проти України 24 лютого 2022 року», — зазначається у звіті.

Наразі ЄС має безвізовий режим із 61 країною. В рамках цього безвізового режиму громадяни країн, які не входять до ЄС, з біометричним паспортом можуть в’їжджати до Шенгенської зони на 90 днів протягом 180 днів без візи. Безвізові мандрівники, які відвідують Шенгенську зону, з кінця 2023 року підпадатимуть під дію Європейської системи інформації та авторизації для подорожей (ETIAS).

Громадяни Чорногорії, Сербії та Північної Македонії можуть подорожувати до ЄС без візи із грудня 2009 року. Для громадян Албанії та Боснії та Герцеговини це можливо з кінця 2010 року. Для Молдови безвізовий режим набув чинності у квітні 2014 року, для Грузії у березні 2017 року та для України у червні 2017 року.

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