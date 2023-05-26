ЄК дозволила банку UBS купити банк Credit Suisse — Finance.ua

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ЄК дозволила банку UBS купити банк Credit Suisse

Фондовий ринок
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ЄК дозволила банку UBS купити банк Credit Suisse
ЄК дозволила банку UBS купити банк Credit Suisse
Європейська комісія дозволила банку UBS придбати банк Credit Suisse, що в березні цього року опинився на межі банкрутства через швидкий відплив клієнтів.
Про це сказано в заяві Єврокомісії.
«Злиття не знизить помітно конкуренцію на єдиному європейському ринку банківських послуг. Об'єднана структура продовжуватиме зазнавати конкурентного тиску з боку численних конкурентів», — йдеться в документі.
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Швейцарія не входить у Європейський союз, однак дозвіл Єврокомісії на угоду потрібний, оскільки обидва банки активно представлені на грошовому ринку ЄС.
Сума операції, за попередніми оцінками, становитиме три мільярди франків (3,24 млрд доларів).
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Акціонери Credit Suisse, згідно до цієї угоди, отримають одну акцію UBS за кожні 22,48 акції Credit Suisse.
Нагадаємо, Credit Suisse звернувся до національного банку Швейцарії з проханням про позику у 54 млрд доларів та пропозицією викупити частину боргу банку.

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За матеріалами:
Корреспондент.net
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