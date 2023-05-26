ЄК дозволила банку UBS купити банк Credit Suisse — Finance.ua

ЄК дозволила банку UBS купити банк Credit Suisse Сьогодні 11:29 — Фондовий ринок

ЄК дозволила банку UBS купити банк Credit Suisse

Європейська комісія дозволила банку UBS придбати банк Credit Suisse, що в березні цього року опинився на межі банкрутства через швидкий відплив клієнтів.

Про це сказано в заяві Єврокомісії.

«Злиття не знизить помітно конкуренцію на єдиному європейському ринку банківських послуг. Об'єднана структура продовжуватиме зазнавати конкурентного тиску з боку численних конкурентів», — йдеться в документі.

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Швейцарія не входить у Європейський союз, однак дозвіл Єврокомісії на угоду потрібний, оскільки обидва банки активно представлені на грошовому ринку ЄС.

Сума операції, за попередніми оцінками, становитиме три мільярди франків (3,24 млрд доларів).

Акціонери Credit Suisse, згідно до цієї угоди, отримають одну акцію UBS за кожні 22,48 акції Credit Suisse.

Нагадаємо, Credit Suisse звернувся до національного банку Швейцарії з проханням про позику у 54 млрд доларів та пропозицією викупити частину боргу банку.

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