ЄІБ і ЄК підписали гарантію на €2 млрд для підтримки проєктів відновлення України — Finance.ua

ЄІБ і ЄК підписали гарантію на €2 млрд для підтримки проєктів відновлення України Сьогодні 17:35

ЄІБ і ЄК підписали гарантію на €2 млрд для підтримки проєктів відновлення України

6 березня під час форуму в Люксембурзі Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписали гарантійну угоду, яка дозволить ЄІБ інвестувати щонайменше 2 млрд євро у нагальні проєкти відновлення та реконструкції в Україні.

Про це повідомляє телеграм-канал Уряд online.

Угода дозволить забезпечити подальшу реалізацію термінових проектів відновлення та реконструкції в Україні. Це фінансування є частиною механізму фінансової підтримки нашої держави від ЄС Ukraine Facility.

Кошти будуть спрямовані на фінансування державних проэктів у ключових секторах, а саме на зміцнення енергетичних мереж України, включаючи розширення гідроенергетики та виробництва відновлюваної енергії, а також підвищення енергоефективності.

Додатково фінансування підтримає модернізацію залізниць, розвиток міського громадського транспорту та покращення транспортної інфраструктури, зокрема ініціативи «Шляхи солідарності», яка передбачає реалізацію проектів, спрямованих на покращення транспортного сполучення між Україною та ЄС.

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Кошти також допоможуть відновити муніципальну інфраструктуру, таку як водопостачання, системи опалення, вуличне освітлення, школи, лікарні та заклади вищої освіти. Перші проекти в межах цієї гарантії були вже оголошені під час нещодавнього візиту Президентки ЄІБ Наді Кальвіньо до Києва.

Довідка Finance.ua:

Ukraine Facility — програма фінансової допомоги Європейського Союзу для України.

У період 2024−2027 рр Європейський Союз спрямує 50 мільярдів євро на фінансування державного бюджету, стимулювання інвестицій та надання технічної підтримки у реалізації програми.

Група Європейського інвестиційного банку підтримує стійкість, економіку та відбудову України з перших днів повномасштабного вторгнення росії, надавши з початку війни понад 2,2 мільярда євро. У 2024 році Банк підтримав проекти, спрямовані на забезпечення енергопостачання України, відновлення критичної інфраструктури та забезпечення безперервного надання основних послуг по всій країні.

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