єЧерга на кордоні: автобуси зможуть бронювати час перетину на всі пункти пропуску — Finance.ua

єЧерга на кордоні: автобуси зможуть бронювати час перетину на всі пункти пропуску Вчора 21:45

єЧерга на кордоні: автобуси зможуть бронювати час перетину на всі пункти пропуску

До кінця року можливість забронювати конкретний час перетину кордону для автобусів з’явиться на усіх пунктах пропуску на кордоні.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач у коментарі Укрінформу.

«Наразі система „єЧерга“ працює на 29 пунктах пропуску для автобусів. З них на 23 працює слотування — тобто можливість забронювати конкретний час перетину кордону. Наші плани — масштабувати слотування до кінця року на всі пункти пропуску. Для цього ми зараз проводимо верифікацію міжнародних маршрутів, щоб закрити неактуальні», — повідомив заступник міністра.

Читайте також Реєстрація в «єЧерзі» з 25 березня стає доступною для малотоннажного транспорту на 8 МАПП

Сьогодні слотування доступне на всіх пунктах пропуску з Румунією, Угорщиною, Словаччиною, 10 пунктах пропуску з Молдовою та 4 — з Польщею. Завдяки цій послузі, за інформацією Мінрозвитку, протягом останніх чотирьох місяців близько 75% автобусів перетнули кордон вчасно. Найкращі показники демонструє «єЧерга» на кордоні з Молдовою, тут вчасно заїжджають на пункти пропуску 81% автобусів. З Румунією, Польщею, Угорщиною цей показник становить близько 70%.

Окремо Деркач зауважив, що «єЧерга» не впливає на час проходження кордону, а встановлює лише заїзд на пункт пропуску. Все, що відбувається на пункті пропуску, регулюється прикордонними та митними органами суміжних країн. Водночас, завдяки «єЧерзі» можна бачити, скільки часу кожен автобус проводить на пункті пропуску з українського боку, скільки триває оформлення. Відповідно, це дозволяє виявляти проблемні питання та працювати над їх вирішенням.

Читайте також «єЧерга» для перетину кордону стане доступною для всіх вантажівок

Для збільшення пропускної можливості пунктів пропуску у Мінрозвитку планують скасувати близько 500 неактуальних міжнародних маршрутів, тобто таких, за якими з початку року не було зафіксовано жодного перетину кордону.

«Пропускна здатність кожного пункту пропуску чітко визначена. Зазвичай, це 1−2 автобуси на годину. Відповідно, зареєструватись на слот, наприклад 21−22 год., може лише визначена заздалегідь кількість автобусів. Завдяки системі „єЧерга“ ми нарахували близько 500 маршрутів, які з початку цього року жодного разу не перетинали кордон. Ми зараз верифікуємо ці 500 маршрутів, з’ясовуємо причини, чому вони не виконувались, і будемо ухвалювати рішення про їх закриття. Це дозволить нам „почистити“ мережу маршрутів та звільнити слоти на кордоні», — додав Деркач.

Читайте також Молдова запустить пілот аналога «єЧерга»

Паралельно спільно з Державною прикордонною службою триває робота над збільшенням пропускної здатності кордону.

«Це надзвичайно складно, адже йдеться як про інфраструктурні рішення, так і про збільшення кількості персоналу. Розраховуємо, що ці заходи дозволять нам поступово масштабувати слотування, яке довело свою ефективність», — зазначив заступник міністра.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.