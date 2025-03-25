Реєстрація в «єЧерзі» з 25 березня стає доступною для малотоннажного транспорту на 8 МАПП — Finance.ua
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Реєстрація в «єЧерзі» з 25 березня стає доступною для малотоннажного транспорту на 8 МАПП

Казна та Політика
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Реєстрація в «єЧерзі» з 25 березня стає доступною для малотоннажного транспорту на 8 МАПП
Реєстрація в «єЧерзі» з 25 березня стає доступною для малотоннажного транспорту на 8 МАПП
Реєстрація в електронній черзі перетину кордону «еЧерга» для вантажівок від 3,5 тонн з 25 березня стане доступною на восьми міжнародних автомобільних пунктах пропуску (МАПП) з 23, на які вона має поширитись.
«Триває масштабування системи „еЧерга“ для ліцензованих вантажівок від 3,5 тонн. Зокрема, 25 березня о 12:00 для таких вантажівок відкриється запис до онлайн-черг на низці пунктів пропуску», — повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій (Мінвідновлення).
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«еЧерга» для ліцензованих вантажівок від 3,5 тонн з 25 березня стане доступною на восьми МАПП:
  • Угринів — Долгобичув (Польща);
  • Чоп — Захонь (Угорщина);
  • Порубне — Сірет (Румунія);
  • Россошани — Брічень (Молдова);
  • Старокозаче — Тудора (Молдова);
  • Малоярославець 1- Чадир-Лунга (Молдова);
  • Рені — Джурджулешти (Молдова);
  • Орлівка — Ісакча (Румунія).
Раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що реєстрація в електронній черзі перетину кордону «еЧерга» для малотоннажного транспорту буде поширена на 23 пункти пропуску.
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Тривалий час система була доступна лише вантажівкам масою понад 7,5 тонн. За цей час вона довела свою ефективність та необхідність, заявив Кулеба.
Як відомо, в грудні 2024 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно якій реєстрація в електронній черзі перетину кордону «єЧерга» стає доступною для легкових автомобілів і фур вагою менше ніж 7,5 тонн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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