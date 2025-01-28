Молдова запустить пілот аналога «єЧерга» — Finance.ua
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Молдова запустить пілот аналога «єЧерга»

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Молдова з 30 січня запускає пілот аналога «єЧерга» на митному пункті «Костешти-Стинка» на молдовсько-румунському кордоні.
Про це повідомила Асоціація міжнародних експедиторів України (АМЕУ) в телеграм-каналі.
«Із 30 січня 2025 року на митному пункті Костешти в Молдові запрацює пілотний проєкт із системою попереднього запису для перетину кордону», — ідеться в повідомленні.
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Згідно з повідомленням на сайті платформи BQS, керованої Митною службою Молдови, платформа працюватиме з 30 січня в тестовому режимі наразі лише для одного митного пункту «Костешти-Стинка».
В АМЕУ висловили сподівання, що запуск пілота надасть можливість зменшити черги на європейських пунктах пропуску, зокрема для українських перевізників.
«На кордоні між Молдовою та Румунією проходять у середньому 30 тис. вантажівок — тепер цей процес стане більш організованим», — упевнені в асоціації.
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«єЧерга», в якій пасажирські перевізники можуть реєструвати зручні тимчасові слоти для перетину кордону, діє в Україні на 21 міжнародному автомобільному пропуску з 28, зокрема, на всіх п’яти — із Румунією, двох — зі Словаччиною, 10 — із Молдовою, одному — з Угорщиною, трьох — із Польщею.
Найближчим часом «єЧерга» в Україні буде також доступною для легкових автомобілів і фур вагою менше 7,5 тонни.
За даними Держмитслужби, товарообіг через морські пункти пропуску 2024 року зріс на 28,2% - до 97,91 млн тонни, тоді як суходолом скоротився на 8,1% - до 64,3 млн тонни.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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