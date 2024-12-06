Уряд продовжив проєкт «єЧерга» ще на два роки — Finance.ua
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Уряд продовжив проєкт «єЧерга» ще на два роки

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Кабінет міністрів на засіданні 5 грудня схвалив постанову, що запроваджує експериментальний проєкт «єЧерга» для бронювання часу перетину кордону ще на два роки.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.
Зазначається, що новий експериментальний проєкт зосередиться на масштабуванні системи для всіх видів транспортних засобів, удосконаленні питання пріоритетного проїзду через кордон та автоматичній верифікації низки інформації, що має бути наявна в перевізника.
«Наступні два роки ми зосередимось на подальшому розвитку проєкту „єЧерга“, щоб процес перетину кордону був прогнозованим для всіх видів транспорту. Йдеться як про комерційних перевізників, так і громадян, що перетинають кордон приватним транспортом — всі мають бути впевнені в тому, що черги перед пунктом пропуску не буде. Окрім цього, важливим етапом розвитку проєкту стане встановлення камер автоматичної фіксації на в’їзді до пунктів пропуску, щоб мінімізувати можливості проїзду транспорту незареєстрованого в системі», — наголосив віцепрем’єр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Перелік учасників експериментального проєкту розширено. Йдеться про Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Міністерство цифрової трансформації, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, Державну службу України з безпеки на транспорті, Адміністрацію Держприкордонслужби, Держмитслужбу, Державне підприємство «ДІЯ», Моторне (транспортне) страхове бюро України, суб’єкти господарювання зон очікування (сервісних зон), бюджетну установу «Інформаційно-аналітичний центр дорожнього господарства».
Експеримент буде реалізовано завдяки проєкту «Підтримка цифрової трансформації» за підтримки USAID і UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.
За матеріалами:
Укрінформ
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