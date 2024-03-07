ЄЦБ збереже процентні ставки на рекордно високому рівні вчетверте поспіль — Finance.ua

ЄЦБ збереже процентні ставки на рекордно високому рівні вчетверте поспіль Сьогодні 12:20 — Кредит&Депозит

ЄЦБ збереже процентні ставки на рекордно високому рівні вчетверте поспіль

Очікується, що Європейський центральний банк збереже процентні ставки на рекордно високому рівні вчетверте поспіль на тлі побоювань щодо рецесії, яка насувається, та стійкого зниження інфляції, незважаючи на те, що фундаментальний ціновий тиск залишається високим.

Про це пише Trading Economics.

Основна ставка за операціями рефінансування, ймовірно, залишиться на 22-річному максимумі в 4,5%, тоді як ставка за депозитними операціями, як очікується, залишиться стабільною на рівні історичного рекорду в 4%.

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Увага інвесторів буде зосереджена на нових економічних прогнозах центрального банку, котрі, як очікується, вкажуть на зниження економічного зростання та інфляції на наступний рік, а також на пресконференції президента ЄЦБ Крістін Лагард, котра може дати будь-які натяки щодо термінів можливого зниження процентних ставок.

Очікується, що Лагард підтвердить необхідність подальших доказів того, що інфляція знаходиться під контролем, а темпи зростання заробітних плат сповільнюються, перш ніж розглядати питання про коригування монетарної політики.

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