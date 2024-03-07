ЄЦБ залишив ключові ставки незмінними — Finance.ua

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ЄЦБ залишив ключові ставки незмінними

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ЄЦБ залишив ключові ставки незмінними
ЄЦБ залишив ключові ставки незмінними
Європейський центральний банк не змінив всі три ключові процентні ставки за підсумками засідання 7 лютого.
Про це йдеться в пресрелізі ЄЦБ.
Базову ставку за кредитами залишили на рівні 4,5%, ставку за депозитами — на рівні 4%, ставку за маржинальними кредитами — 4,75%.
«Хоча більшість показників базової інфляції продовжили знижуватися, ціновий тиск на внутрішніх ринках залишається високим, що, зокрема, пов’язано з високим зростанням зарплат», — ідеться в повідомленні.
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У регуляторі зазначають, що обмежувальні фінансові умови та минулі підвищення ставок продовжують стримувати попит, що сприяє послабленню темпів зростання споживчих цін, зазначають у ЄЦБ.
«Рада керівників ЄЦБ має твердий намір домогтися повернення інфляції до середньострокового цільового рівня у 2%. Виходячи з поточних оцінок, рада вважає, що ключові ставки перебувають на рівні, який, за умови його підтримання протягом досить тривалого періоду, зробить значний внесок у досягнення цієї мети», — ідеться в пресрелізі.
Також керівництво ЄЦБ готове скоригувати всі інструменти для повернення інфляції до цільових 2%.
За матеріалами:
Економічна Правда
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