ЄЦБ вимагатиме від найбільших європейських банків скоротити діяльність у росії — Reuters — Finance.ua
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ЄЦБ вимагатиме від найбільших європейських банків скоротити діяльність у росії — Reuters

Фондовий ринок
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ЄЦБ вимагатиме від найбільших європейських банків скоротити діяльність у росії — Reuters
ЄЦБ вимагатиме від найбільших європейських банків скоротити діяльність у росії — Reuters
Європейський центральний банк готовий вимагати від італійського банку UniCredit скоротити бізнес із росією.
Про це повідомляє Reuters.
Вимоги до другого за величиною європейського банку в росії будуть аналогічні вимогам органу нагляду до Raiffeisen Bank International, найбільшого західного банку в країні.
Раніше австрійський RBI заявив, що ЄЦБ попросить кредитора скоротити кредити клієнтам у росії до 65% порівняно з третім кварталом минулого року та скоротити міжнародні платежі з росії до 2026 року.
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Цей крок, про який, як очікує RBI, буде оголошено у «найближчій перспективі», стане ударом для банку, який чинить опір тиску з боку міжнародних регуляторів з вимогою розірвати зв’язки з москвою.
Через два роки після вторгнення росії в Україну RBI залишається найважливішим фінансовим рятувальним колом для мільйонів росіян, які хочуть відправити євро або долари за кордон.
Раніше RBI заявив, що має намір виділити свій російський бізнес, але за два з лишком роки після того, як москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, мало що змінилося.
За матеріалами:
РБК-Україна
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