ЄЦБ попросить Raiffeisen Bank пришвидшити вихід з ринку рф — Finance.ua

ЄЦБ попросить Raiffeisen Bank пришвидшити вихід з ринку рф
Австрійський Raiffeisen Bank International (РБІ), найбільший західний банк в росії, очікує, що Європейський центральний банк незабаром звернеться до нього з проханням прискорити скорочення свого бізнесу в росії.
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з проєктом вимог, кредити клієнтам значно скоротяться до 2026 року, до 65% порівняно з третім кварталом минулого року, так само як і міжнародні платежі з росії, повідомляє австрійський банк.
Проєкт вимог ЄЦБ виходить далеко за рамки власних планів РБІ щодо подальшого скорочення російського бізнесу і може негативно вплинути на можливість продажу АТ «Райффайзенбанк», зазначили в РБІ.
«РБІ прагне досягти деконсолідації АТ „Райффайзенбанк“, в тому числі шляхом продажу цього підрозділу», — зазначили в РБІ.
Нагадаємо, австрійський Raiffeisen Bank International нещодавно розмістив понад тисячу оголошень про вакансії в росії, вказуючи на амбітні плани зростання в цій країні, що явно суперечить його офіційній обіцянці вийти з ринку.
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