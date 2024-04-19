ЄЦБ попросить Raiffeisen Bank пришвидшити вихід з ринку рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄЦБ попросить Raiffeisen Bank пришвидшити вихід з ринку рф

Фондовий ринок
44
ЄЦБ попросить Raiffeisen Bank пришвидшити вихід з ринку рф
ЄЦБ попросить Raiffeisen Bank пришвидшити вихід з ринку рф
Австрійський Raiffeisen Bank International (РБІ), найбільший західний банк в росії, очікує, що Європейський центральний банк незабаром звернеться до нього з проханням прискорити скорочення свого бізнесу в росії.
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з проєктом вимог, кредити клієнтам значно скоротяться до 2026 року, до 65% порівняно з третім кварталом минулого року, так само як і міжнародні платежі з росії, повідомляє австрійський банк.
Читайте також
Проєкт вимог ЄЦБ виходить далеко за рамки власних планів РБІ щодо подальшого скорочення російського бізнесу і може негативно вплинути на можливість продажу АТ «Райффайзенбанк», зазначили в РБІ.
«РБІ прагне досягти деконсолідації АТ „Райффайзенбанк“, в тому числі шляхом продажу цього підрозділу», — зазначили в РБІ.
Нагадаємо, австрійський Raiffeisen Bank International нещодавно розмістив понад тисячу оголошень про вакансії в росії, вказуючи на амбітні плани зростання в цій країні, що явно суперечить його офіційній обіцянці вийти з ринку.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.