ЄЦБ попередив про ризики інвестицій у Bitcoin для новачків — Finance.ua

ЄЦБ попередив про ризики інвестицій у Bitcoin для новачків Сьогодні 02:34 — Криптовалюта

ЄЦБ попередив про ризики інвестицій у Bitcoin для новачків

Європейський центральний банк (ЄЦБ) опублікував звіт, у якому попереджає про ризики для криптоновачків, що інвестують у Bitcoin. Згідно з дослідженням, основна маса прибутку від криптовалюти припадає на досвідчених гравців ринку, тоді як нові інвестори частіше зазнають збитків через різкі коливання вартості активу.

У звіті ЄЦБ наголошується, що новачки, які заходять на ринок під час росту цін, часто не мають достатньої інформації та досвіду — своєю чергою це призводить до втрат у випадку різких падінь курсу цифрових активів. Регулятор звертає увагу на те, що саме необізнаність нових інвесторів робить їх вразливими до втрат.

Центробанк також висловлює занепокоєння щодо можливого впливу таких ситуацій на фінансову стабільність. Масові інвестиції у криптовалюти, за відсутності належного розуміння ризиків, можуть призвести до негативних наслідків не лише для окремих інвесторів, але й для економіки в цілому. Саме тому ЄЦБ наголошує на важливості регулювання цього сегмента ринку.

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Звіт ЄЦБ вказує на потребу у підвищенні фінансової грамотності серед населення, особливо серед тих, хто лише починає свій шлях у криптоінвестиціях. Регулятор закликає до більш прозорої інформаційної політики щодо ризиків, пов’язаних з криптовалютами, щоб захистити новачків від фінансових втрат.

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