ЄЦБ попередив про ризики інвестицій у Bitcoin для новачків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄЦБ попередив про ризики інвестицій у Bitcoin для новачків

Криптовалюта
75
ЄЦБ попередив про ризики інвестицій у Bitcoin для новачків
ЄЦБ попередив про ризики інвестицій у Bitcoin для новачків
Європейський центральний банк (ЄЦБ) опублікував звіт, у якому попереджає про ризики для криптоновачків, що інвестують у Bitcoin. Згідно з дослідженням, основна маса прибутку від криптовалюти припадає на досвідчених гравців ринку, тоді як нові інвестори частіше зазнають збитків через різкі коливання вартості активу.
У звіті ЄЦБ наголошується, що новачки, які заходять на ринок під час росту цін, часто не мають достатньої інформації та досвіду — своєю чергою це призводить до втрат у випадку різких падінь курсу цифрових активів. Регулятор звертає увагу на те, що саме необізнаність нових інвесторів робить їх вразливими до втрат.
Центробанк також висловлює занепокоєння щодо можливого впливу таких ситуацій на фінансову стабільність. Масові інвестиції у криптовалюти, за відсутності належного розуміння ризиків, можуть призвести до негативних наслідків не лише для окремих інвесторів, але й для економіки в цілому. Саме тому ЄЦБ наголошує на важливості регулювання цього сегмента ринку.
Читайте також
Звіт ЄЦБ вказує на потребу у підвищенні фінансової грамотності серед населення, особливо серед тих, хто лише починає свій шлях у криптоінвестиціях. Регулятор закликає до більш прозорої інформаційної політики щодо ризиків, пов’язаних з криптовалютами, щоб захистити новачків від фінансових втрат.
Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.