ЄЦБ підвищив ключові ставки — Finance.ua

ЄЦБ підвищив ключові ставки Сьогодні 19:45 — Світ

ЄЦБ підвищив ключові ставки

Європейський центральний банк підвищив ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів за підсумками засідання у четвер.

Базову відсоткову ставку за кредитами збільшено до 3,75%, ставку за депозитами — до 3,25%, ставку за маржинальними кредитами — до 4%, повідомляє Reuters.

Європейський регулятор зберігає очікування, що інфляція в єврозоні буде занадто високою протягом тривалого часу, і планує ухвалювати подальші рішення з урахуванням оцінки інфляції з метою повернути її до цільового рівня 2%.

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ЄЦБ також планує припинити реінвестувати надходження від облігацій, що погашаються, в рамках програми викупу активів (APP) на загальну суму 3,2 трлн євро у липні цього року.

Агентство зауважує, що темп підвищення ставок уповільнився після трьох послідовних підвищень на 50 базисних пунктів. Це відбулося після того, як банківські дані єврозони показали найбільше падіння попиту на кредити за понад десять років.

Аналогічним чином сповільнила темпи підвищення ставок Федеральна резервна система (ФРС) США. Американський регулятор напередодні підвищив відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів, тепер її діапазон становить 5-5,25% річних. Востаннє ставка знаходилася вище за позначку 5% у 2007 році.

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