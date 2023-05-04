ФРС підвищила ставки до 5-5,25% — Finance.ua

ФРС підвищила ставки до 5-5,25% Сьогодні 10:32 — Світ

ФРС підвищила ставки до 5-5,25%

Федеральна резервна система США схвалила своє 10-те підвищення процентної ставки трохи більше ніж за рік — до 5-5,25%. Це рішення було ухвалене одноголосно. Ймовірно, це було останнє підвищення ставки, яка вже найвища з 2007 року.

Одностайним рішенням, як і очікували ринки, федеральний комітет з відкритих ринків центрального банку підвищив базову ставку запозичень на 0,25%, повідомляє CNBC

Ставка визначає, скільки банки стягують один з одного за кредити овернайт, але поширюється на багато споживчих боргових продуктів, таких як іпотека, автокредити та кредитні картки

Підвищення ставки федеральних фондів досягло цільового діапазону 5-5,25% — найвищого рівня з серпня 2007 року.

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Однак ринки більше зосереджені на тому, чи зробить ФРС паузу через триваючі занепокоєння з приводу економічного зростання та банківської кризи. Акції трохи зросли, а прибутковість казначейських облігацій знизилася одразу після публікації новин ФРС.

Під час пресконференції голова ФРС Джером Пауелл сказав, що «рішення про призупинення (подільшого підвищення ставки. — Ред.) не було прийнято сьогодні», але сказав, що зміна мови заяви щодо майбутнього зміцнення політики є «значущою».

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У заяві зник традиційний рядок, що «певна додаткова політика може бути доцільною» для досягнення ФРС своєї мети інфляції в 2%. Також змінено формулювання, щоб окреслити умови, за яких «додаткове посилення політики може бути доречним». ФРС «враховуватиме кумулятивне посилення монетарної політики, відставання, з якими монетарна політика впливає на економічну активність та інфляцію, а також економічні та фінансові події».

Ці кроки є принаймні слабким натяком на те, що хоча жорстка політика може залишатися в силі, майбутнє підвищення процентних ставок малоймовірне.

Ринок праці залишається сильним після початку підвищення ставок ФРС в березні 2022 року. У той же час інфляція все ще значно перевищує цільовий показник у 2%, який політики вважають оптимальним. Кілька чиновників заявили, що ставки, ймовірно, доведеться залишати високими, навіть якщо їх підвищення буде призупинено.

Разом з інфляцією Федеральному резерву довелося мати справу з хвилюваннями в банківській галузі, через які три банки середнього розміру були закриті. Економічне зростання в першому кварталі становило лише 1,1% у річному обчисленні. У заяві ФРС після засідання зазначалося, що «жорсткіші умови кредитування для домогосподарств і підприємств, ймовірно, вплинуть на економічну активність, наймання та інфляцію».

Ринки очікують, що уповільнення зростання та ймовірність рецесії змусять ФРС знизити ставки пізніше цього року. За даними Інституту управління поставками, протягом останніх шести місяців виробництво скорочувалося. Однак сектор послуг, який охоплює ширшу частину американської економіки вартістю 26,5 трильйонів доларів США, вказує на зростання.

Ринок праці також залишився стійким. Найм в компанії приватного сектору зріс на 296 тис. у квітні, значно випереджаючи очікування економістів. Це стало потенційним сигналом про те, що, незважаючи на всі зусилля ФРС, спрямовані на охолодження ситуації з робочими місцями та виправлення дисбалансу попиту та пропозиції, проблеми залишаються.

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