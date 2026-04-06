ЄБРР запускає програму на 2 млрд євро на сонячні панелі та генератори: хто може отримати
2 млрд євро доступні українським домогосподарствам, бізнесам і громадам для встановлення сонячних панелей, генераторів, батарей та інших енергонезалежних рішень через програму ЄБРР Energy Security Support Facility (ESSF).
Це найбільша в Україні ініціатива зі зміцнення енергетичної стійкості, повідомляє ЄБРР в Україні.
Хто може отримати
Для МСП, фізичних осіб — мешканців, власників квартир чи приватних будинків, а також ОСББ передбачені гранти. Самі кредити надаються через банки‑партнери ESSF.
Програма ESSF підтримує такі типи проєктів:
- Відновлювальна енергетика: сонячна, вітрова, мала гідроенергетика, біогаз тощо.
- Системи зберігання енергії.
- Енергоефективність будівель: утеплення, вікна, двері, сонячні колектори, теплові насоси, сонячні електростанції, домашні системи накопичення.
- Мала генерація до 50 МВт: газові електростанції й установки для власних потреб або для мережі.
За програмою ESSF десятки децентралізованих систем уже впроваджуються по всій Україні.
Умови кредитування, перелік банків‑партнерів та контакти консультантів програми — за посиланням.
Раніше Уряд виділив 732 мільйони на підключення когенераційних установок і блочно-модульні котельні. Громади підключать 100 МВт когенераційних установок за кошти держбюджету. На це уряд виділив 732,5 млн грн у межах реалізації Планів стійкості регіонів.
Україна завершила опалювальний сезон, попри численні спроби росії завдати ударів по енергосистемі. Країна увійшла в осінньо-зимовий період із запасами газу на рівні 13,2 млрд кубометрів. Обсяг імпорту газу перевищив 4,6 млрд кубометрів.
У 2025 році обсяг видобутку газу в Україні становив 16,97 млрд кубометрів, що на 2,4 млрд кубометрів більше за прогноз. Приватний сектор продемонстрував зростання понад 14%.
У межах експериментального проєкту вразливим категоріям населення в Сумській та Херсонській областях поставлено 52 тонни скрапленого газу.
