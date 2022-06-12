ЄБРР спрямує €50 мільйонів кредиту на підтримку ліквідності Укрзалізниці — Finance.ua
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ЄБРР спрямує €50 мільйонів кредиту на підтримку ліквідності Укрзалізниці

Вчора 07:24Казна та Політика
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ЄБРР спрямує €50 мільйонів кредиту на підтримку ліквідності УкрзалізниціЄБРР спрямує €50 мільйонів кредиту на підтримку ліквідності Укрзалізниці
Європейський банк реконструкції та розвитку спрямує кредит в обсязі 50 млн євро на забезпечення ліквідності, зокрема, фінансування критично важливих потреб АТ «Укрзалізниця».
Відповідні угоди підписали міністр фінансів Сергій Марченко, голова правління УЗ Олександр Камишин та президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо, повідомляє Мінфін.
«Як у перші дні війни, так і зараз, працівники Укрзалізниці демонструють героїзм, перевозячи наших громадян у більш безпечні регіони України та забезпечуючи гуманітарну безпеку України, за що ми їм безмежно вдячні. Угода дозволить забезпечити для Укрзалізниці належне фінансування потреб, що виникли у зв’язку зі злочинними діями рф», — сказав очільник Міністерства фінансів.
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Зазначається, що внесення змін до угод в рамках діючого Проєкту електрифікації української залізниці дозволить спрямувати частину кредиту ЄБРР в обсязі 50 млн євро на забезпечення ліквідності для фінансування критично важливих потреб Укрзалізниці.
Перепрофільована частина кредиту ЄБРР буде забезпечена гарантією Європейського фонду сталого розвитку (ЄФСР), що є фінансовим механізмом Плану зовнішніх інвестицій ЄС.
Як повідомлялось, кредит на підтримку ліквідності АТ «Укрзалізниця» надається ЄБРР в рамках Пакета допомоги у відповідь на війну в Україні, який передбачає виділення 2 млрд євро на підтримку стійкості Української держави та допомогу постраждалим країнам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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