Укрзалізниця завершить рік зі збитком, бо позбавлена доступу до прибутку – Лещенко — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укрзалізниця завершить рік зі збитком, бо позбавлена доступу до прибутку – Лещенко

Вчора 10:27Фондовий ринок
1101
Укрзалізниця завершить рік зі збитком, бо позбавлена доступу до прибутку – ЛещенкоУкрзалізниця завершить рік зі збитком, бо позбавлена доступу до прибутку – Лещенко
«Укрзалізниця» завершить рік зі збитком, оскільки позбавлена доступу до прибутку: вантажні перевезення суттєво впали. Після 24 лютого збитки вимірюються «досить великими числами».
Про це в ефірі «24 каналу» заявив член наглядової ради УЗ, радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.
Читайте також
«Компанія завершить рік зі збитком, бо позбавлена доступу до прибутку. А прибуток — це вантажні перевезення, що забезпечуються вантажами залізняку і зерна до портів. Порти не функціонують, відповідно, ці перевезення суттєво впали. 2021 рік ми завершили з прибутком у 0,5 млрд грн, на цей рік були плани на 2 млрд грн, думаючи, що він піде у звичайному режимі: нарощування перевезень, реформування. Перший місяць завершили з прибутком, до 24 лютого прибуток накопичувався. Але, звісно, після 24 лютого збитки вимірюються досить великими числами», — сказав Лещенко.
Читайте також
При цьому, збитки, завдані компанії, за його словами, досить великі, але озвучити цифру — означає створити додатковий тиск на компанію.
«Сума збитків пояснюється тим, що вантажні перевезення зменшуються, а пасажирські протягом усього періоду перших місяців війни були безоплатними як евакуаційні рейси», — пояснив він.
Місце для вашої реклами
За його словами, оскільки «Укрзалізниця» є національним перевізником, який здійснює велику кількість вантажоперевезень у країні, компанія не залишиться без держпідтримки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.