Укрзалізниця завершить рік зі збитком, бо позбавлена доступу до прибутку – Лещенко — Finance.ua

Укрзалізниця завершить рік зі збитком, бо позбавлена доступу до прибутку – Лещенко

Вчора 10:27 — Фондовий ринок

Укрзалізниця завершить рік зі збитком, бо позбавлена доступу до прибутку – Лещенко

«Укрзалізниця» завершить рік зі збитком, оскільки позбавлена доступу до прибутку: вантажні перевезення суттєво впали. Після 24 лютого збитки вимірюються «досить великими числами».

Про це в ефірі «24 каналу» заявив член наглядової ради УЗ, радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

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«Компанія завершить рік зі збитком, бо позбавлена доступу до прибутку. А прибуток — це вантажні перевезення, що забезпечуються вантажами залізняку і зерна до портів. Порти не функціонують, відповідно, ці перевезення суттєво впали. 2021 рік ми завершили з прибутком у 0,5 млрд грн, на цей рік були плани на 2 млрд грн, думаючи, що він піде у звичайному режимі: нарощування перевезень, реформування. Перший місяць завершили з прибутком, до 24 лютого прибуток накопичувався. Але, звісно, після 24 лютого збитки вимірюються досить великими числами», — сказав Лещенко.

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При цьому, збитки, завдані компанії, за його словами, досить великі, але озвучити цифру — означає створити додатковий тиск на компанію.

«Сума збитків пояснюється тим, що вантажні перевезення зменшуються, а пасажирські протягом усього періоду перших місяців війни були безоплатними як евакуаційні рейси», — пояснив він.

За його словами, оскільки «Укрзалізниця» є національним перевізником, який здійснює велику кількість вантажоперевезень у країні, компанія не залишиться без держпідтримки.

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