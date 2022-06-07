Укрзалізниця завершить рік зі збитком, бо позбавлена доступу до прибутку – Лещенко — Finance.ua

«Компанія завершить рік зі збитком, бо позбавлена доступу до прибутку. А прибуток — це вантажні перевезення, що забезпечуються вантажами залізняку і зерна до портів. Порти не функціонують, відповідно, ці перевезення суттєво впали. 2021 рік ми завершили з прибутком у 0,5 млрд грн, на цей рік були плани на 2 млрд грн, думаючи, що він піде у звичайному режимі: нарощування перевезень, реформування. Перший місяць завершили з прибутком, до 24 лютого прибуток накопичувався. Але, звісно, після 24 лютого збитки вимірюються досить великими числами», — сказав Лещенко.