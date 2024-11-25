ЄБРР принципово не буде надавати фінансову допомогу ДТЕК, «які належать олігархам» — Finance.ua
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ЄБРР принципово не буде надавати фінансову допомогу ДТЕК, «які належать олігархам»

Фондовий ринок
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ЄБРР принципово не буде надавати фінансову допомогу ДТЕК, «які належать олігархам»
ЄБРР принципово не буде надавати фінансову допомогу ДТЕК, «які належать олігархам»
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) не буде надавати фінансову підтримку українському енергетичному холдингу ДТЕК, попри складну ситуацію в енергетичному секторі України.
Про це з посиланням на президентку ЄБРР Оділь Рено-Бассо написало італійське видання Corriere della Sera.
Рено-Бассо заявила, що ЄБРР принципово не підтримує українські компанії, «які належать олігархам».
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«Деолігархізація економіки є фундаментальною метою, і наша позиція щодо цього непохитна: це частина необхідних реформ для вступу України до Європейського Союзу», — наголосила очільниця банку.
Президентка ЄБРР закликала Україну до масштабних реформ і структурних змін «для зменшення впливу Ріната Ахметова, застерігши, що після війни вплив олігархів може зрости».
Нагадаємо, генеруючі підприємства «ДТЕК Енерго» у 2023 році відпустили 15,2 млрд кВт-год електроенергії, що забезпечило потреби близько 5,1 млн домогосподарств.
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Компанія володіє шістьма ТЕС, проте Курахівська станція була демонтована через загрозу наближення російських військ — її обладнання використовують для ремонту інших об’єктів.
З початку повномасштабної війни росія понад 180 разів атакувала ТЕС ДТЕК, поранивши 51 співробітника і вбивши трьох. Компанія втратила 90% потужностей, а збитки на червень 2024 року оцінювалися у $350 млн.
За матеріалами:
Forbes.ua
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