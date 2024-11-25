ЄБРР принципово не буде надавати фінансову допомогу ДТЕК, «які належать олігархам» — Finance.ua

ЄБРР принципово не буде надавати фінансову допомогу ДТЕК, «які належать олігархам»
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) не буде надавати фінансову підтримку українському енергетичному холдингу ДТЕК, попри складну ситуацію в енергетичному секторі України.
Про це з посиланням на президентку ЄБРР Оділь Рено-Бассо написало італійське видання Corriere della Sera.
Рено-Бассо заявила, що ЄБРР принципово не підтримує українські компанії, «які належать олігархам».
«Деолігархізація економіки є фундаментальною метою, і наша позиція щодо цього непохитна: це частина необхідних реформ для вступу України до Європейського Союзу», — наголосила очільниця банку.
Президентка ЄБРР закликала Україну до масштабних реформ і структурних змін «для зменшення впливу Ріната Ахметова, застерігши, що після війни вплив олігархів може зрости».
Нагадаємо, генеруючі підприємства «ДТЕК Енерго» у 2023 році відпустили 15,2 млрд кВт-год електроенергії, що забезпечило потреби близько 5,1 млн домогосподарств.
Компанія володіє шістьма ТЕС, проте Курахівська станція була демонтована через загрозу наближення російських військ — її обладнання використовують для ремонту інших об’єктів.
З початку повномасштабної війни росія понад 180 разів атакувала ТЕС ДТЕК, поранивши 51 співробітника і вбивши трьох. Компанія втратила 90% потужностей, а збитки на червень 2024 року оцінювалися у $350 млн.
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