ЄБРР надає позику €200 млн «Укрзалізниці» для модернізації сполучення з ЄС — Finance.ua

ЄБРР надає позику €200 млн «Укрзалізниці» для модернізації сполучення з ЄС
Європейський банк реконструкції та розвитку надасть €200 млн кредиту «Укрзалізниці» (УЗ) для модернізації залізничного сполучення з Європейським Союзом на Заході країни, йдеться у пресрелізі ЄБРР. Кредит доповнює €150 млн екстреного фінансування ліквідності для УЗ минулого року.
Зазначається, що позика у €100 млн на екстрене фінансування капітальних видатків та €100 млн на підтримку робочого капіталу мають зменшити наслідки війни, сприяючи розширенню транскордонної пропускної здатності та покращенню залізничного сполучення з ЄС.
«Це дозволить УЗ продовжувати надавати життєво важливі послуги людям і підприємствам, а також відновити ключові залізничні коридори на кордоні з ЄС і придбати рухомий склад», — кажуть у ЄБРР.
Позика ЄБРР має бути забезпечена гарантіями до 50%, де €60 млн надійдуть від США та €40 млн — від Нідерландів. Франція та Європейський Союз через свій Європейський фонд сталого розвитку надали гарантії щодо попереднього фінансування ЄБРР для УЗ.
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Очікується, що проєкт також фінансуватиметься інвестиційним грантом у розмірі до €10 млн від двосторонніх або багатосторонніх донорів і буде спрямований на покриття інвестицій у комунікаційне обладнання, енергоефективне освітлення та безступінчастий доступ до кількох великих залізничних станцій.
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