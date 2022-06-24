ЄБРР надасть Молдові 300 млн євро кредиту для убезпечення постачання газу — Finance.ua
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ЄБРР надасть Молдові 300 млн євро кредиту для убезпечення постачання газу

Світ
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ЄБРР надасть Молдові 300 млн євро кредиту для убезпечення постачання газу
ЄБРР надасть Молдові 300 млн євро кредиту для убезпечення постачання газу
Європейський банк реконструкції та розвитку надає Молдові трирічний поновлюваний кредит обсягом до 300 млн євро, щоб підготуватися до непередбачуваних ситуацій з постачанням газу.
Про це у ЄБРР повідомили 24 червня, пише «Європейська правда».
Передбачається транш обсягом до 200 млн євро для термінових закупівель на випадок проблем з постачанням, а також до 100 млн — на заходи з диверсифікації постачання та зберігання газу, які Молдова використає для накопичення стратегічних запасів у сховищах в Румунії або Україні.
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Кошти надаються державній компанії Energocom.
Раніше у червні схожий кредит отримав також НАК «Нафтогаз України».
Нагадаємо, голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що росія взимку повністю перекриє постачання газу.
За даними Європейської комісії, уже 12 країн ЄС постраждали від скорочення поставок газу з росії. Близько пів десятка країн «Газпром» повністю припинив постачання за відмову здійснювати оплату за новою схемою з конвертацією коштів у рублі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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