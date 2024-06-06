ЄБРР акумулює 300 млн євро на підтримку енергетики — Finance.ua
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ЄБРР акумулює 300 млн євро на підтримку енергетики

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ЄБРР акумулює 300 млн євро на підтримку енергетики
ЄБРР акумулює 300 млн євро на підтримку енергетики
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та Президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає, що ЄБРР акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України.
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
«Ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети — забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України», — зауважив Шмигаль.
Кошти підуть державним енергетичним компаніям «Укренерго», «Укргідроенерго» та «Укранафта» на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації.
Під час зустрічі сторони також обговорили подальшу співпрацю в економічному та фінансовому секторах.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії ЄБРР надав Україні 4 млрд євро фінансування.

Довідка Finance.ua:

  • як пише FT, від початку повномасштабного вторгнення росія знищила понад половину виробництва електроенергії, генерація Україна впала з 55 до 20 ГВт;
  • посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зазначала, що з урахуванням ракетних атак, які сталися на початку червня росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації;
  • 4 червня Кабінет міністрів затвердив стратегію зміцнення енергетики після ударів рф. Вона складається з п’яти блоків:

    1. Посилення системи ППО.
    2. Ремонти пошкодженого обладнання і подальша розбудова захисту від дронів.
    3. Децентралізація енергосистеми.
    4. Міжнародна підтримка та співробітництво.
    5. Енергоефективність та відповідальне споживання електроенергії.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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