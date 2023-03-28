«Є ризик аварії»: у КМДА пояснили, чому в Києві триває опалювальний сезон — Finance.ua
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«Є ризик аварії»: у КМДА пояснили, чому в Києві триває опалювальний сезон

Енергетика
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«Є ризик аварії»: у КМДА пояснили, чому в Києві триває опалювальний сезон
«Є ризик аварії»: у КМДА пояснили, чому в Києві триває опалювальний сезон
У квартирах киян батареї залишаються теплими через прохолодну погоду й ризик аварії. Опалювальний сезон закінчиться, щойно розпочнеться стабільне потепління.
Про це розповіли у пресслужбі заступника голови КМДА Петра Пантелеєва виданню «Вечірній Київ».
«Бачимо, що впродовж цього тижня зберігається досить прохолодна погода, і вночі очікується мінус 2-3 градуси», — повідомили журналістам.
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У пресслужбі також зазначили, що система теплопостачання у столиці є дуже інертною, тому її не можна увімкнути через день після відключення. А для охолодження будинків багато часу не потрібно.
«Якщо відключити опалення, коли на вулиці прохолодно, люди обігріватимуть своє житло за допомогою електроприладів, що призведе до ризику аварійності й перевантаження в мережі», — додали в КМДА.

Довідка Finance.ua:

  • 27 березня 2023 року стало відомо, що в шести областях України — Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській і Вінницькій — уже завершують опалювальний сезон. Як пояснив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов, в інших областях ще кілька днів буде прохолодна погода, але після цього опалювальний сезон поступово завершиться і в інших регіонах.
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За матеріалами:
Фокус
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