Опалювальний сезон завершується: в шести областях відключають тепло — Finance.ua
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Опалювальний сезон завершується: в шести областях відключають тепло

Енергетика
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Опалювальний сезон завершується: в шести областях відключають тепло
В Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади розпочали відключення споживачів від опалення.
Про це повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України».
Як зазначили в прес-службі, Україна завершує найважчий опалювальний сезон. У частині областей погодні умови дозволили це зробити раніше, ніж було заплановано.
«Зараз очікується похолодання, але після нього опалення почнуть поступово відключати й в інших областях», — сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.
У НАК також зазначили, що Україні вдалося пройти цю зиму без серйозних проблем з теплопостачанням.
Раніше депутат від президентської фракції «Слуга народу», голова комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що 20 березня, у деяких регіонах України може завершитися опалювальний сезон, оскільки «поступово приходить тепла весняна погода». За його словами, так можна заощадити енергоресурси, зокрема, газ.
Стандартна дата закінчення опалювального сезону в Україні — 15 квітня. Однак рішення про припинення подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря — 8 градусів протягом трьох днів.
Раніше в Україні неодноразово траплялися випадки, коли влада була змушена знову включати опалення після того, як його відключили.
За прогнозом Укргідрометцентру, найближчими днями в Україну повернуться сніг та морози.
Нагадаємо, тарифи на газ та тепло для населення залишаться без змін до кінця війни. Верховна Рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду під час війни.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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