Японський виробник спецтехніки після довгих вагань іде з російського ринку — Finance.ua
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Японський виробник спецтехніки після довгих вагань іде з російського ринку

Вчора 12:39Фондовий ринок
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Японський виробник спецтехніки після довгих вагань іде з російського ринкуЯпонський виробник спецтехніки після довгих вагань іде з російського ринку
Японська компанія Komatsu, один із провідних світових виробників спецтехніки, припинила постачання до рф і зупинила випуск продукції на місцевому заводі в Ярославлі.
«На даний час Komatsu призупинила поставки та виробництво на своєму підприємстві в росії», — заявили в компанії.
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«Komatsu серйозно стурбована поточною ситуацією в Україні і щиро сподівається, що ситуація буде врегульована мирним шляхом якнайшвидше», — також ідеться у повідомленні.
Компанія виділила 1 млн євро на гуманітарну допомогу українцям і закликає своїх співробітників робити подібні пожертви.
Раніше Komatsu була внесена до списку Stop Bloody Energy — компаній, які співпрацюють із країною-агресором.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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