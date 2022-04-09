Японський виробник спецтехніки після довгих вагань іде з російського ринку — Finance.ua

Японський виробник спецтехніки після довгих вагань іде з російського ринку

Вчора 12:39 — Фондовий ринок

Японський виробник спецтехніки після довгих вагань іде з російського ринку

Японська компанія Komatsu, один із провідних світових виробників спецтехніки, припинила постачання до рф і зупинила випуск продукції на місцевому заводі в Ярославлі.

«На даний час Komatsu призупинила поставки та виробництво на своєму підприємстві в росії», — заявили в компанії

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«Komatsu серйозно стурбована поточною ситуацією в Україні і щиро сподівається, що ситуація буде врегульована мирним шляхом якнайшвидше», — також ідеться у повідомленні.

Компанія виділила 1 млн євро на гуманітарну допомогу українцям і закликає своїх співробітників робити подібні пожертви.

Раніше Komatsu була внесена до списку Stop Bloody Energy — компаній, які співпрацюють із країною-агресором.

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