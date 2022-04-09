Байден підписав нові санкції проти російської нафти і торгівлі з рф та білоруссю — Finance.ua

Байден підписав нові санкції проти російської нафти і торгівлі з рф та білоруссю

Вчора 10:02 — Світ

Байден підписав нові санкції проти російської нафти і торгівлі з рф та білоруссю, www.reuters.com

Президент США Джо Байден у п’ятницю підписав два законопроєкти, які вводять додаткові санкції проти росії та білорусі.

Про це повідомив Білий дім, пише «Європейська правда»

Один із законопроєктів призупиняє нормальні торговельні відносини з росією та білоруссю, відкриваючи шлях до підвищення мит на імпорт з них.

Інший — забороняє імпорт енергоносіїв з росії, включаючи нафту, вугілля та природний газ.

Сенат одностайно схвалив ці два законопоєкти в четвер вранці.

Раніше цього тижня адміністрація Байдена оголосила про додаткові санкції проти найбільших російських фінансових установ і низки осіб, пов’язаних з Кремлем, включаючи двох доньок президента росії путіна.

США також оголосили про санкції проти дружини та дочки міністра закордонних справ путіна Сергєя Лаврова.

Сенат США також одностайно ухвалив законопроєкт про ленд-ліз для України, який дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення росії.

Тепер Палата представників має розглянути проєкт, а Джо Байден повинен його затвердити.

Довідка Finance.ua:

Євросоюз після погодження у четвер опублікував п’ятий пакет санкцій, який містить вугільне ембарго, що запрацює з серпня, а також закриття портів для російських кораблів з низкою винятків;

Велика Британія запровадила санкції проти дочок президента російської федерації володимира путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова;



Японія в рамках санкцій проти рф має намір заморозити активи Сбербанку та приблизно 550 росіян.



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