Байден підписав нові санкції проти російської нафти і торгівлі з рф та білоруссю — Finance.ua
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Байден підписав нові санкції проти російської нафти і торгівлі з рф та білоруссю

Вчора 10:02Світ
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Байден підписав нові санкції проти російської нафти і торгівлі з рф та білоруссюБайден підписав нові санкції проти російської нафти і торгівлі з рф та білоруссю, www.reuters.com
Президент США Джо Байден у п’ятницю підписав два законопроєкти, які вводять додаткові санкції проти росії та білорусі.
Про це повідомив Білий дім, пише «Європейська правда».
Один із законопроєктів призупиняє нормальні торговельні відносини з росією та білоруссю, відкриваючи шлях до підвищення мит на імпорт з них.
Інший — забороняє імпорт енергоносіїв з росії, включаючи нафту, вугілля та природний газ.
Сенат одностайно схвалив ці два законопоєкти в четвер вранці.
Раніше цього тижня адміністрація Байдена оголосила про додаткові санкції проти найбільших російських фінансових установ і низки осіб, пов’язаних з Кремлем, включаючи двох доньок президента росії путіна.
США також оголосили про санкції проти дружини та дочки міністра закордонних справ путіна Сергєя Лаврова.
Сенат США також одностайно ухвалив законопроєкт про ленд-ліз для України, який дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення росії.
Тепер Палата представників має розглянути проєкт, а Джо Байден повинен його затвердити.

Довідка Finance.ua:

  • Євросоюз після погодження у четвер опублікував п’ятий пакет санкцій, який містить вугільне ембарго, що запрацює з серпня, а також закриття портів для російських кораблів з низкою винятків;
  • Велика Британія запровадила санкції проти дочок президента російської федерації володимира путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова;
  • Японія в рамках санкцій проти рф має намір заморозити активи Сбербанку та приблизно 550 росіян.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Європейська правда
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