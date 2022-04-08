Японія розширює санкції проти рф — Finance.ua

Японія розширює санкції проти рф

Вчора 16:41 — Світ

Японія розширює санкції проти рф, freepik.com

Японія в рамках санкцій проти рф має намір заморозити активи Сбербанку та приблизно 550 росіян.

Про це повідомив у п’ятницю, 8 квітня, прем’єр-міністр країни Фуміо Кісіда, пише Bloomberg.

Також Токіо має намір швидко запровадити заборону нових інвестицій у рф.

Агентство Кіодо зазначає, що блокування активів також торкнеться Альфа-Банку.

Читайте також Велика Британія запровадила санкції проти дочок путіна і Лаврова

Крім того, Японія запровадить заборону на імпорт низки видів продукції з росії.

Також Кісіда наголосив на необхідності скорочення залежності Японії від енергоресурсів рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.