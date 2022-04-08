Японія розширює санкції проти рф — Finance.ua

Японія розширює санкції проти рф
Японія розширює санкції проти рф, freepik.com
Японія в рамках санкцій проти рф має намір заморозити активи Сбербанку та приблизно 550 росіян.
Про це повідомив у п’ятницю, 8 квітня, прем’єр-міністр країни Фуміо Кісіда, пише Bloomberg.
Також Токіо має намір швидко запровадити заборону нових інвестицій у рф.
Агентство Кіодо зазначає, що блокування активів також торкнеться Альфа-Банку.
Крім того, Японія запровадить заборону на імпорт низки видів продукції з росії.
Також Кісіда наголосив на необхідності скорочення залежності Японії від енергоресурсів рф.
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