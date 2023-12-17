Японський технологічний гігант Rakuten планує запустити власну ШІ-модель — Finance.ua

Японський технологічний гігант Rakuten планує запустити власну ШІ-модель
Японський технологічний гігант Rakuten планує запустити власну модель штучного інтелекту (ШІ), повідомив глава компанії Хіросі Мікітані в інтерв'ю CNBC.
Робота над цією великою мовною моделлю вже триває, зазначив він.
За словами Мікітані, завдяки широкому спектру напрямів діяльності Rakuten — від банкінгу до електронної торгівлі та телекомунікацій — компанія зможе використовувати для навчання моделі значний обсяг унікальних даних. «Такого набору даних немає ні в кого», — пояснив топ-менеджер.
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Спочатку Rakuten має намір використовувати ШІ-модель для підвищення власної операційної ефективності та оптимізації маркетингу, а потім зробить її доступною для інших компаній.
У найближчі кілька місяців Rakuten може зробити офіційну заяву щодо цієї моделі, але терміни запуску ще не визначені, повідомили телеканалу в компанії.
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