Японський метод ведення бюджету Какейбо: як усвідомлено контролювати особистий бюджет Вчора 16:16 — Особисті фінанси

Що варто знати про японський метод ведення бюджету Какейбо, Фото: freepik

Метод Какейбо (у перекладі — «книга домашньої економії») був створений ще у 1904 році першою жінкою-журналісткою Японії Гані Мотоко. Це був простий та зрозумілий інструмент для домогосподарок, адже на початку 20 століття переважно жінки відповідали за розподіл сімейного бюджету. Метод допомогав не лише фіксувати витрати, а й усвідомлено управляти коштами родини. З часом ця система стала універсальним інструментом фінансового планування.

Про це розповідає онлайн-платформа з фінансової грамотності «Гаразд».

У чому суть методу Какейбо

Головна особливість Какейбо — фіксація витрат вручну. Це заохочує до саморефлексії та дає час подумати над кожною покупкою: чи принесла вона користь, чи відповідає вашим цінностям і цілям.

Метод не передбачає жорстких заборон, а навчає розрізняти справжні потреби та імпульсивні покупки. Він не закликає відмовлятися від задоволень, а пропонує планувати їх заздалегідь і включати в бюджет свідомо.

П’ять кроків, як скористатися методом Какейбо

На початку кожного місяця давайте собі чесні відповіді на 4 питання: скільки коштів у вас є зараз, скільки плануєте відкласти, скільки витрачаєте та як можете поліпшити свій результат.

Крок 1. Підрахунок усіх доходів за місяць. Запишіть усі надходження, які очікуєте отримати протягом місяця: зарплату, підробіток, соціальні виплати. Якщо дохід нестабільний — орієнтуйтеся на мінімальну гарантовану суму.

Крок 2. Визначте обов’язкові витрати. Відразу відніміть витрати на житло, комунальні послуги, кредити, транспорт та інші регулярні платежі. Це допоможе зрозуміти реальний доступний бюджет.

Крок 3. Встановіть ціль для заощаджень. Відкладіть частину коштів одразу після отримання доходу та визначте, на що саме накопичуєте. Заощадження мають бути пріоритетом, а не залишком.

Крок 4. Сплануйте витрати. Кошти, які залишаться після обовʼязкових витрат і заощаджень, — ваш ресурс для фінансового планування на місяць.

За методом Какейбо пропонується розподіляти бюджет за чотирма категоріями:

те, без чого неможливо вижити (продукти харчування, ліки, транспорт);

те, що живить розум (книги, квитки в кіно, освітні курси);

те, що приносить радість, але не є обов’язковим (ресторани, шопінг, розваги);

непередбачувані витрати (ремонт техніки, похід до лікаря).

Такий підхід допомагає краще зрозуміти, у яких категоріях ви витрачаєте найбільше, а де кошти «працюють» на ваш довгостроковий розвиток.

Щоб спростити облік, записи можна вести у вигляді таблиці: у першій колонці зазначати конкретні витрати, у верхньому рядку — категорії, а в клітинках фіксувати суми за кожен тиждень.

Крок 5. Ведіть щоденний облік. Щодня записуйте витрати — це займає лише кілька хвилин, але допомагає уникнути неконтрольованих витрат і втрати грошей.

Наприкінці місяця проаналізуйте результати: чи вдалося заощадити заплановану суму, де витрати перевищили очікування і які покупки були зайвими. Такий аналіз допомагає зрозуміти власні фінансові звички та скоригувати їх у майбутньому.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.