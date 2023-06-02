Японські розробники створять унікальний 140-метровий павербанк, що плаває — Finance.ua

Японські розробники створять унікальний 140-метровий павербанк, що плаває Сьогодні 02:00 — Технології&Авто

Японські розробники створять унікальний 140-метровий павербанк, що плаває

Розробники японського стартапу PowerX створять 140-метровий плавучий павербанк для перевезення електрики океаном. Таким чином прагнуть вирішити проблему рівня забезпечення різних регіонів джерелами енергії.

Перше судно для перевезень електроенергії на середні відстані зійде зі стапелів у 2025 році. Як пояснили представники стартапу, можливості подібних танкерів з транспортування електроенергії на далекі відстані зараз стримуються виключно щільністю зберігання електроенергії в масових літієвих акумуляторах типу LFP. Компанія має намір виготовляти акумулятори самостійно, з урахуванням специфіки їхньої експлуатації на морському транспорті.

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Суть ідеї PowerX досить проста — компанія збирається випускати морські танкери, здатні перевозити електроенергію, що зберігається у великих акумуляторних системах, на значні відстані.

Судно Battery Tanker X першого покоління, як очікується, у максимальній конфігурації зможе перевозити до 96 систем зберігання електроенергії сукупною ємністю 241 МВт/год на відстань близько 300 км. Дебютний танкер повинен мати довжину 140 метрів, ширину 18.6 метра і осадку не більше ніж 6 метрів.

Фірмові станції експрес-зарядки у PowerX пропонують встановлювати в морських портах, що мають інфраструктуру для передачі подібної потужності на бортові акумулятори. Заряджання одночасно вестиметься відразу по кількох каналах, портали для підключення кабелів передбачені по кожному з бортів.

Судно матиме сучасну систему моніторингу за станом акумуляторів, власну систему підзарядки із сонячних батарей, а також систему охолодження. Суднобудівельна компанія з Японії, з якою співпрацює стартап, має намір спустити на воду перший танкер у 2025 році, вже за рік він візьме участь у тестових перевезеннях.

noworries За матеріалами:

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