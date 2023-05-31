Енергетики назвали години, коли не можна вмикати електроприлади — Finance.ua

Енергетики назвали години, коли не можна вмикати електроприлади Сьогодні 19:00 — Енергетика

Енергетики назвали години, коли не можна вмикати електроприлади

В Україні обсягів виробництва електрики достатньо для покриття потреб, але у вечірні години українців закликають перенести використання електроприладів на інші періоди доби.

Про це повідомляє прес-служба НЕК «Укренерго».

Єпотреба у зменшенні навантаження на енергосистему у пікові вечірні години з 19:00 до 22:00, оскільки через масштабність та складність завданих окупантами пошкоджень, ремонтні роботи вимагають багато ресурсів та є більш тривалими

«Зменшити навантаження на енергосистему, особливо у пікові вечірні години з 19:00 до 22:00, та полегшити балансування може кожен, розумно споживаючи електроенергію: переносьте використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно та вимикайте світло, виходячи з кімнати», — розповіли у прес-службі.

Крім того, зараз триває активна ремонтна кампанія на всіх енергооб'єктах, пошкоджених під час 15 масованих хвиль ракетних ударів та 18 потужних дронових атак.

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УНІАН За матеріалами:

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