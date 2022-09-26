Японія запровадила нові санкції проти рф — Finance.ua

Японія запровадила нові санкції проти рф Вчора 13:35 — Світ

Японія запровадила нові санкції проти рф

Японія посилила санкції проти рф через вторгнення в Україну, заборонивши експорт до росії товарів, пов’язаних із хімічною зброєю.

Про це заявив генеральний секретар Кабінету Міністрів Хірокадзу Мацуно, передає Reuters.

Згідно з заявою уряду, опублікованою після засідання Кабінету Міністрів, Японія також додала 21 російську організацію, наприклад наукові лабораторії, як об’єкт існуючої заборони на експорт.

Читайте також Боррель оголосив про запровадження нових санкцій проти рф

Крім того, Токіо «глибоко стурбоване» можливістю застосування ядерної зброї.

В уряді заявили, що Японія продовжуватиме працювати з міжнародним суспільством у підтримці України та санкціях проти росії.

Нагадаємо, 21 вересня прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що цілісність Організації Об’єднаних Націй під загрозою через вторгнення росії в Україну.

Деловая Столица За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.