Японія запровадила нові санкції проти рф — Finance.ua
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Японія запровадила нові санкції проти рф

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Японія запровадила нові санкції проти рф
Японія запровадила нові санкції проти рф
Японія посилила санкції проти рф через вторгнення в Україну, заборонивши експорт до росії товарів, пов’язаних із хімічною зброєю.
Про це заявив генеральний секретар Кабінету Міністрів Хірокадзу Мацуно, передає Reuters.
Згідно з заявою уряду, опублікованою після засідання Кабінету Міністрів, Японія також додала 21 російську організацію, наприклад наукові лабораторії, як об’єкт існуючої заборони на експорт.
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Крім того, Токіо «глибоко стурбоване» можливістю застосування ядерної зброї.
В уряді заявили, що Японія продовжуватиме працювати з міжнародним суспільством у підтримці України та санкціях проти росії.
Нагадаємо, 21 вересня прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що цілісність Організації Об’єднаних Націй під загрозою через вторгнення росії в Україну.

Російський економічний корабель, іди на##й

За матеріалами:
Деловая Столица
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