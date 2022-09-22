Боррель оголосив про запровадження нових санкцій проти рф — Finance.ua

Боррель оголосив про запровадження нових санкцій проти рф Вчора 11:12 — Світ

Боррель оголосив про запровадження нових санкцій проти рф

Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися підготувати нові санкції проти росії та збільшити поставки зброї Україні після того, як президент рф володимир путін оголосив часткову воєнну мобілізацію в країні.

Про це повідомляє Reuters.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель оголосив про введення нових санкцій проти російської федерації через «референдуми», які вона планує провести на окупованих територіях України.

За словами Борреля, заява путіна, яка включала кроки щодо анексії українських територій і загрозу використання ядерної зброї для захисту росії, свідчить про паніку та відчай.

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«Очевидно, що путін намагається знищити Україну», — сказав Боррель журналістам після зустрічі міністрів.

Після брифінгу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби міністри погодилися доручити своїм командам підготувати восьмий пакет санкцій, який буде націлений на «більш релевантні сектори російської економіки та продовжить націлюватися на осіб, відповідальних за агресивну війну в Україні», — сказав Боррель.

Міністри ЄС проведуть наступну офіційну зустріч у середині жовтня, коли пакет санкцій може бути офіційно оформлений.

Вони також домовилися про збільшення поставок зброї в Україну. Боррель відмовився повідомити подальші подробиці про тип санкцій або військової підтримки, але сказав, що, на його думку, у блоці буде «одностайна» підтримка нових заходів.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу сказав, що путін намагається налякати та розділити Захід, але його останні коментарі стали «моментом, що змінив гру».

«Ми також повинні заявити про взяття на себе юридичної відповідальності. Фюрери в кремлі не повинні сприймати як належне те, що їхню відповідальність за геноцидну війну слід сприймати м’яко», — заявив очільник МЗС Естонії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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