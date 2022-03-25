Японія включила до санкційного списку ще 25 росіян і 81 компанію — Finance.ua

Японія включила до санкційного списку ще 25 росіян і 81 компанію

Вчора 11:45 — Світ

Японія включила до санкційного списку ще 25 росіян і 81 компанію

Японія заморозить активи 25 громадян росії та заборонить експорт до 81 російської компанії через масштабне вторгнення рф в Україну.

Про це заявило у п’ятницю МЗС Японії, передає Reuters.

У міністерстві також зазначили , що санкції передбачають заборону на експорт до росії предметів розкоші.

Зокрема, під санкції потрапили діти і дружина прессекретаря путіна Дмитра Пєскова, голова держкорпорації «Банк розвитку зовнішньоекономічної діяльності» Ігор Шувалов та його родина, мільярдер Олексій Мордашов, родичі олігархів Бориса та Аркадія Ротенбергів, родичі секретаря ради безпеки рф Миколи Патрушева, першого заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка.

У четвер прем’єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія зробить кроки для позбавлення росії статусу «країни найбільшого сприяння» в торгівлі та заборонить вітчизняним криптовалютним біржам проводити транзакції з організаціями, які потрапили під санкції.

За останні тижні Токіо вжив низку обмежувальних заходів щодо росії, включаючи санкції щодо заступників глави адміністрації президента, глави Чеченської Республіки Кадирова та керівників компаній, які мають тісні зв’язки з кремлем.

Японія обмежила доступ росії до міжнародної платіжної системи SWIFT та заборонила експорт обладнання для нафтопереробки.

Провідні японські компанії, включаючи Toyota, Honda, Nintendo та Sony, також зупинили експорт до рф.

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