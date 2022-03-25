Японія включила до санкційного списку ще 25 росіян і 81 компанію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Японія включила до санкційного списку ще 25 росіян і 81 компанію

Вчора 11:45Світ
112
Японія включила до санкційного списку ще 25 росіян і 81 компаніюЯпонія включила до санкційного списку ще 25 росіян і 81 компанію
Японія заморозить активи 25 громадян росії та заборонить експорт до 81 російської компанії через масштабне вторгнення рф в Україну.
Про це заявило у п’ятницю МЗС Японії, передає Reuters.
У міністерстві також зазначили, що санкції передбачають заборону на експорт до росії предметів розкоші.
Зокрема, під санкції потрапили діти і дружина прессекретаря путіна Дмитра Пєскова, голова держкорпорації «Банк розвитку зовнішньоекономічної діяльності» Ігор Шувалов та його родина, мільярдер Олексій Мордашов, родичі олігархів Бориса та Аркадія Ротенбергів, родичі секретаря ради безпеки рф Миколи Патрушева, першого заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка.
У четвер прем’єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія зробить кроки для позбавлення росії статусу «країни найбільшого сприяння» в торгівлі та заборонить вітчизняним криптовалютним біржам проводити транзакції з організаціями, які потрапили під санкції.
За останні тижні Токіо вжив низку обмежувальних заходів щодо росії, включаючи санкції щодо заступників глави адміністрації президента, глави Чеченської Республіки Кадирова та керівників компаній, які мають тісні зв’язки з кремлем.
Японія обмежила доступ росії до міжнародної платіжної системи SWIFT та заборонила експорт обладнання для нафтопереробки.
Провідні японські компанії, включаючи Toyota, Honda, Nintendo та Sony, також зупинили експорт до рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.