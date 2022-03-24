США вводять санкції проти оборонного комплексу рф та голови Сбєрбанку — Finance.ua

США вводять санкції проти оборонного комплексу рф та голови Сбєрбанку

Вчора 16:33 — Казна та Політика

США вводять санкції проти оборонного комплексу рф та голови Сбєрбанку

Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій проти компаній з оборонного комплексу росії та проти виконавчого директора Сбєрбанку.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

Так, Мінфін вніс до санкційного списку Германа Грефа, СЕО найбільшого російського банку Сбєрбанк, на якого вранці у четвер також наклала санкції Британія.

Щодо оборонного комплексу, до санкційного переліку загалом внесено 48 компаній (як материнських, так і їхніх дочірніх підприємств), які було відрізано від західних технологічних і фінансових ресурсів.

Йдеться, передусім, про державний конгломерат «Корпорація «Тактичне ракетне озброєння» (КТВР). Він виготовляє для російської армії різну підводну зброю, а також цифрові комп’ютери та радіолокаційні системи, що використовуються на підводних флотах. Під санкції потрапили і 28 «дочок» компанії.

КТРВ також виробляє гіперзвукову зброю і постачає протирадіолокаційні, протикорабельні та інші багатоцільові ракети. Продукцію КТВР росія використовує у війні проти України.

Також до гендиректора корпорації Бориса Обносова застосовано персональні санкції США.

Наступним великим підприємством ворожої «оборонки» є холдинг «Високоточні комплекси», що належить держкорпорації ростєх. Його продукція продається військовим службам по всьому світу, а для російської армії він постачає зенітно-повітряні та протитанкові ракетні комплекси, серед яких ЗРК «Панцирь» та ракети «Іскандер». Саме їх рф стягнула на кордон з Україною перед оголошенням війни.

Також під санкції потрапила інша держкорпорація рф «Тєхмаш», яка постачає зброю та амуніцію для російської армії. Компанія зосереджується на випуску реактивних систем залпового вогню та гранатометів, реактивних систем залпового вогню наземного та морського базування, некерованих бомб та іншої оборонної продукції.

Зокрема, з її систем залпового вогню «Ураган» російські окупанти обстрілюють українські міста.

Четвертою компанією, що потрапила у новий перелік у четвер став державний холдинг «російські гелікоптери». Він здійснює нагляд за проєктуванням, виробництвом, та обслуговуванням цивільних і військових гелікоптерів. На його частку припадає понад 90% російського ринку і близько 10% світового. Гелікоптери компанії використовуються росією у війні проти України.

Останнім з переліку йде приватне підприємство «Кронштадт», що розробляє та виробляє обладнання, програмне забезпечення для безпілотної авіації та оборонної промисловості росії. Кронштадт має повний цикл виробництва безпілотників, зокрема — «Оріонів», які рф використовує у війні проти України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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