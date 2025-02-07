Японія відновлюватиме українські ґрунти за допомогою нанотехнологій — Finance.ua

Японія відновлюватиме українські ґрунти за допомогою нанотехнологій Сьогодні 19:13 — Технології&Авто

Японія відновлюватиме українські ґрунти за допомогою нанотехнологій

Японія допомагатиме Україні відновлювати та підвищувати родючість земель для сільського господарства за допомогою нанобульбашок — технології для насичення ґрунтів киснем. До проєкту долучилося Японське агентство з міжнародного співробітництва та компанія Kakuichi.

Про це повідомили в Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Де впровадять технологію

Як повідомляють в Держрибагентстві, наразі Kakuichi є одним із провідних виробників систем нанобульбашок. У межах першого спільного проєкту компанія передала України три генератори нанобульбашок. Кожна установка може забезпечити зрошення близько гектара землі. Їх до кінця лютого встановлять у Києві, на Одещині та Полтавщині. Фахівці будуть досліджувати їхню дієвість на українських ґрунтах.

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«Особливо важливою ця технологія може стати для відновлення земель, які зазнали пошкоджень внаслідок російської агресії. Хоча дослідження на українських ґрунтах лише розпочинаються, є всі підстави вважати, що японські технології стануть цінним інструментом для відновлення сільськогосподарського потенціалу України"‚ — написали в Держрибагентстві.

Як працюють нанобульбашки

Завдяки цій технології фахівці можуть відмовитися від використання хімічних добрив. Замість цього застосовуватимуть екологічний підхід, який покращує якість води та сприяє максимальному використанню поживних речовин, що є в ґрунті. Та вода, яку збагачують нанобульбашками, може стимулювати природний ріст рослин та допомагає відновлювати ґрунт.

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