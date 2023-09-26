Японія дозволить українцям довгострокове перебування з робочою візою — Finance.ua

Японія дозволить українцям довгострокове перебування з робочою візою Сьогодні 17:40 — Світ

Японія дозволить українцям довгострокове перебування з робочою візою

Біженці з України отримають в Японії право на довгострокове перебування з робочою візою.

Як повідомляє повідомляє Kyodo , дозвіл надаватиметься з 1 грудня. Рішення про це ухвалила імміграційна служба країни, заявивши, що це стосується громадян будь-яких країн, які стали біженцями із зон військових дій, зокрема, з України.

Як йдеться в повідомленні, рішення має гарантувати дозвіл на проживання навіть для тих, чиї обставини не відповідають формальним вимогам до одержувачів статусу біженців, які передбачені Конвенцією ООН про біженців 1951 року.

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Нагадаємо, що в березні 2022 року Японія спростила в'їзд для українців, що тікають від війни. У країну можна було в'їхати, навіть якщо немає родичів або знайомих, що живуть в Японії.

Повідомлялося, що уряд Японії планує розглядати кожен випадок окремо і видавати короткострокову візу для перебування в кожному конкретному випадку.

Міністр юстиції Есіхіса Фурукава заявив, що українські біженці зможуть замінити 90-денні візи на річні, які дадуть право працювати.

Станом на 20 вересня 2023 року в Японії перебувало понад 2000 біженців з України. Понад 1900 осіб отримали візу з правом «певної діяльності» строком на один рік.

УНІАН За матеріалами:

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