Японія дозволить українцям довгострокове перебування з робочою візою — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Японія дозволить українцям довгострокове перебування з робочою візою

Світ
132
Японія дозволить українцям довгострокове перебування з робочою візою
Японія дозволить українцям довгострокове перебування з робочою візою
Біженці з України отримають в Японії право на довгострокове перебування з робочою візою.
Як повідомляє повідомляє Kyodo, дозвіл надаватиметься з 1 грудня. Рішення про це ухвалила імміграційна служба країни, заявивши, що це стосується громадян будь-яких країн, які стали біженцями із зон військових дій, зокрема, з України.
Як йдеться в повідомленні, рішення має гарантувати дозвіл на проживання навіть для тих, чиї обставини не відповідають формальним вимогам до одержувачів статусу біженців, які передбачені Конвенцією ООН про біженців 1951 року.
Читайте також
Нагадаємо, що в березні 2022 року Японія спростила в'їзд для українців, що тікають від війни. У країну можна було в'їхати, навіть якщо немає родичів або знайомих, що живуть в Японії.
Повідомлялося, що уряд Японії планує розглядати кожен випадок окремо і видавати короткострокову візу для перебування в кожному конкретному випадку.
Читайте також
Міністр юстиції Есіхіса Фурукава заявив, що українські біженці зможуть замінити 90-денні візи на річні, які дадуть право працювати.
Станом на 20 вересня 2023 року в Японії перебувало понад 2000 біженців з України. Понад 1900 осіб отримали візу з правом «певної діяльності» строком на один рік.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.